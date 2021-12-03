暴力事件頻傳 台鐵研議列車長「強制攜防狼噴霧」

台鐵昨天一列區間車，出現一名男乘客不滿女列車長糾正腳踏車擺放位置，竟作勢毆打女列車長，不斷挑釁甚至飆罵髒話，還把女列車長逼到角落。經查，該女列車長並無領取防狼噴霧。台鐵局說，由於近期暴力事件頻傳，正研議強制列車長配戴。

2019年7月，鐵路警察嘉義派出所員李承翰因處理補票糾紛遭乘客刺傷不治，加上後續幾起攻擊事件，台鐵宣布將於同年10月發放防狼噴霧，台北車班和基隆車班優先試辦，但並無強制力。

因為有執法上疑慮，不少列車長不願意配戴防身噴霧。台鐵當時規範，遇到暴力事件時列車長仍是以先淨空車廂、趕快疏散，留下歹徒爲原則；第二步是立即通報下個停靠站，請求鐵路警察或地方警察支持，當兩者都無法及時發揮作用，防身噴霧才是最後一道防線。

對於暴力事件頻傳，加上昨天又有列車長遭受威脅，台鐵局下午受訪時表示，正在研議、評估要列車長強制攜帶防狼噴霧，因為它是最容易攜帶、效果比較好，也算是正當防護。