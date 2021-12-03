快訊

媽媽外出買晚餐…3歲男童跑去親戚家 遭比特犬活活咬死

羽球／台灣史上第一人！戴資穎獲BWF最佳女運動員

中華郵政：即起i郵箱新增LINE Pay Money刷讀掃碼

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
全國i郵箱即日起新增LINE Pay Money刷讀掃碼繳付i郵箱寄件郵資服務。圖／中華郵政公司提供
全國i郵箱即日起新增LINE Pay Money刷讀掃碼繳付i郵箱寄件郵資服務。圖／中華郵政公司提供

為提供民眾更便捷的i郵箱服務，中華郵政今天宣布，持續優化寄取件功能及金流支付工具，全國i郵箱即日起新增LINE Pay Money刷讀掃碼繳付i郵箱寄件郵資服務。

中華郵政表示，繼開放郵政金融卡及電子票證（悠遊卡、愛金卡及一卡通）於i郵箱櫃體繳付郵資後，為擴增多元支付管道，續提供LINE Pay Money支付服務，民眾使用i郵箱自助寄件時，只要將郵件封裝完妥，攜至鄰近i郵箱，於寄件郵資付款方式頁面，選擇「LINE Pay Money」，出示行動裝置（如手機）上 LINE Pay Money一維條碼或二維條碼（QR Code），由i郵箱掃描器自動進行刷讀掃碼，掃碼成功支付後，即自LINE Pay Money帳戶內扣除款項，操作簡易便利，歡迎多加利用。

中華郵政說，在全國郵局、學校、社區及捷運站等處已布建2400座i郵箱，提供民眾24小時全年無休的自助取、寄郵件服務，落實無接觸科技防疫理念，歡迎民眾上網查詢i郵箱據點，體驗i郵便利生活。

全國i郵箱即日起新增LINE Pay Money刷讀掃碼繳付i郵箱寄件郵資服務。圖／中華郵政公司提供
全國i郵箱即日起新增LINE Pay Money刷讀掃碼繳付i郵箱寄件郵資服務。圖／中華郵政公司提供

LINE 中華郵政 一卡通

延伸閱讀

張艾嘉兒子設計的吉祥物 FENDI Line貼圖軟萌登場！

LINE亂傳變造不雅影片小心觸法 基隆民進黨聲援高嘉瑜

兜售不實未上櫃電動車股票 中壢男險被騙

晶圓代工產值 連九季創高

相關新聞

元旦3天連假「省道易塞路段」出爐 車潮湧現時段看這

111年元旦連續假期有三天連假，自12月31日起至明年1月2日。交通部公路總局今天公布省道易塞路段，除了返鄉及收假旅次，...

下周抬頭看美景！月亮伴金、土、木星排一列

台北天文館指出，最近傍晚西方有一顆異常明亮的星星，吸引了不少民眾好奇的目光，它是天空中亮度僅次於太陽和月球的星體：金星。...

如何與自體免疫疾病和平共處 醫師這麼說

41歲的黃小姐從10多年前，手指與手腕關節就出現腫脹疼痛的狀況，且腫痛的關節數目在近幾年逐漸增加，甚至惡化到手指關節變形、無法完成日常活動。

基隆8度低溫！吳德榮：今明兩天乾冷大陸冷氣團籠罩

中央氣象局今晨發布低溫特報，輻射冷卻影響，西半部及金門氣溫偏低，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率...

公投投票台鐵「加開8列次」7日開搶 時刻表整理包

「110年全國性公民投票」將於18日登場，台鐵局說，為疏運旅客需要，從前一天開始到投票日隔天，加開八班次因應。7日凌晨零...

跨年想訂房！他一查見「兩晚15萬」嚇傻 內行解答曝1招省錢

年底將至，許多人都期待一年一度的跨年活動，並早早計畫和卡位，安排好出遊行程和住宿地點。不過，有位網友透露，自己好不容易搶到年末時段的車票，打算去花蓮跨年，結果發現平時價格實惠的民宿竟飆到破萬，讓他相當傻眼，文章引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。