中華郵政：即起i郵箱新增LINE Pay Money刷讀掃碼

為提供民眾更便捷的i郵箱服務，中華郵政今天宣布，持續優化寄取件功能及金流支付工具，全國i郵箱即日起新增LINE Pay Money刷讀掃碼繳付i郵箱寄件郵資服務。

中華郵政表示，繼開放郵政金融卡及電子票證（悠遊卡、愛金卡及一卡通）於i郵箱櫃體繳付郵資後，為擴增多元支付管道，續提供LINE Pay Money支付服務，民眾使用i郵箱自助寄件時，只要將郵件封裝完妥，攜至鄰近i郵箱，於寄件郵資付款方式頁面，選擇「LINE Pay Money」，出示行動裝置（如手機）上 LINE Pay Money一維條碼或二維條碼（QR Code），由i郵箱掃描器自動進行刷讀掃碼，掃碼成功支付後，即自LINE Pay Money帳戶內扣除款項，操作簡易便利，歡迎多加利用。