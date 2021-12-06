秋冬爬山不可缺少這一件！極地超馬好手陳彥博：ODLO是我的萬用底層衣

▲超馬好手陳彥博跑遍世界七大洲和四大極地，挑戰過地球上各種氣候。 圖／星裕國際 提供

疫情趨緩加上天氣轉涼，正是登山健行的好時機！三五好友相約上山看風景、脫下口罩透透氣，還能訓練體能。然而，秋冬山上溫差大，爬山要注意保暖；從事戶外運動卻容易流汗，到底要怎麼穿最「速西」？

跑遍世界七大洲和四大極地、挑戰過地球上各種氣候的超馬好手陳彥博表示，冬天爬山不管穿得再多，只要沒有動就會覺得冷，尤其台灣濕度高，體感溫度會更冷，因此爬山時他一定會準備三層衣物：底層衣要保暖透氣，中層要注意熱對流，外層衣物防風防水，再視情況脫衣或穿衣。

「有時中午大太陽，只需要穿一件底層衣，但停下來時又會覺得冷，所以底層衣的機能材質選擇很重要。」

▲山上氣溫變化大，陳彥博認為底層衣的機能材質選擇很重要。 圖／星裕國際 提供

陳彥博指出，台灣民眾最常見的爬山NG穿法，就是穿棉質T恤、耐磨牛仔褲，腰上再綁一件風衣。通常爬山過程中會流汗，到山頂風一吹就會覺得很冷，棉質衣物雖然吸汗卻不容易乾，會黏在身上，若穿著濕衣服過夜還可能會有失溫死亡的危險，建議喜愛登山的民眾一定要擁有正確的穿衣觀念。

身為「裝備控」的他，幾乎穿遍了國內外各品牌的機能衣，陳彥博首推瑞士暢銷全球的「ODLO銀離子保暖型底層衣」，他表示：「我穿過這麼多衣服，ODLO是我自己穿到現在，我不會再換其他品牌的底層衣。」

▲穿遍國內外各品牌底層衣，ODLO是陳彥博最滿意的品牌。 圖／星裕國際 提供

陳彥博最在意的就是底層衣的舒適度，「ODLO底層衣材質十分親膚，好的衣服一摸就知道『中了』！」許多人爬山負重走久了，後腰和肩帶的部位會磨破皮，是因為底層衣車線摩擦所造成的。ODLO底層衣採用無車線或隱藏式車線設計，人體工學版型貼合身形，輕量刷毛設計兼顧排汗和保暖功能，「爬山時穿著合身、重量輕的衣服，才方便活動。」

▲陳彥博向記者展示ODLO底層衣的親膚材質和隱藏式車線設計。 圖／星裕國際 提供

此外，底層衣的透氣度也很重要，「爬山時體溫會升高，若衣服不夠透氣，身體會受潮不舒服。」ODLO底層衣除了有絕佳透氣度，背部還特別做了加強排汗的編織結構，ZeroScent技術加上銀離子破壞微生物DNA特性，抑菌抗臭，即使是在激烈的運動中仍能保持乾燥、清爽不悶熱。陳彥博提醒民眾，若冬天爬山要在山上過夜，一定要另外準備一套「救命衣物」裝在防水袋裡，當身上的衣服流汗或被雨淋濕時，就要趕快替換。

平時外出時，陳彥博也會穿著ODLO底層衣，開會時搭個西裝外套，天氣冷時加上風衣和圍巾，一件就很萬用百搭，每件底層衣陳彥博都會穿到2至3年，CP值非常高，他還會買給媽媽穿，讓媽媽也能穿得保暖、舒適又輕盈。

▲陳彥博認為ODLO底層衣百搭萬用，一件可以穿到2-3年，CP值非常高。 圖／星裕國際 提供

愛運動、愛登山，也要愛護大自然。有時帶外國朋友去爬海拔較低的郊山，看到滿山遍野的飲料杯、菸蒂，會讓陳彥博覺得很感慨，他說：「淨山的難度比淨灘高很多，需要大量的時間、體力、知識，還要有清運垃圾下山的技術。」

而ODLO新一季ECO銀離子保暖底層衣採用100% PET瓶回收再利用的環保聚酯纖維，每一件相當於幫地球清理了13個500ml廢棄寶特瓶，更讓陳彥博對這品牌感到相當認同，「很難相信回收塑料可以製作成這樣細緻的觸感！ODLO的先進技術、環保理念都讓人驚訝和感動。無論是機能、舒適度、剪裁設計，ODLO都是我心中的第一名。」

為了鼓勵民眾珍惜地球資源，ODLO也推出「舊換新，送購衣金」限時活動，於2021/12/1(四) 至 2022/1/17(一)，只要持舊機能衣(不限品牌)到ODLO活動通路，購買指定ECO Warm保暖底層衣，可現抵350元，更多詳情請上ODLO 粉絲專頁查詢。