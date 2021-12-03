2022最新溫泉地圖 16大溫泉區讓壯世代「泡湯養生旅遊」一次滿足

冷氣團一波接一波，是不是很想泡湯啦？您知道嗎，台灣溫泉在全世界排行第15名，小小的島嶼就有超過135個泡湯地點，壯世代教科文協會日前邀請有「溫泉女王」之稱的知名文化人楊麗芳接受Podcast頻道「壯聲勢」訪問，除了分享溫泉知識，更公開壯世代專屬的「2022最新台灣溫泉地圖」！

壯世代教科文協會執行長吳庭宇表示，根據相關調查，2019年台灣50歲以上壯世代中，有超8成曾在國內旅遊，且他們最愛的旅遊主題為溫泉、鄉村、賞花、古蹟、文化、美食等等。透過這集節目內容，除了提供壯世代最新的泡湯指南，也期待旅遊業者可以藉此針對壯世代發展出更精緻的服務安排！

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北部溫泉

（1）北投溫泉：全台最知名的溫泉區，有台灣最好的青磺泉，具排毒效果，讓許多日本觀光客趨之若鶩！北投紗帽山的溫泉24小時不打烊，是晚上約會的好去處，遠近馳名的「砂鍋粥」更是絕對不可錯過！另外，北投山下的「千禧湯」露天浴池，65歲壯世代以上只要花「30元」銅板價，就可以泡個過癮！

（2）烏來溫泉：泉質為有「美人湯」之稱的碳酸氫鈉泉，無色無味且深具保養肌膚的功效。去到烏來除了泡溫泉，還能到老街品嚐當地特色的馬告茶。另外，附近的內洞森林遊樂區是全台「負離子」最豐富的地方，可讓人頭腦清晰、身心舒暢！

（3）礁溪溫泉：被認為是最好的平原溫泉，也是少數含有酚鈦鹼成分的碳酸氫鈉泉，能養顏美容，甚至有助改善輕微的皮膚疾病，最重要的是有許多特色溫泉旅館，且有多樣美食！

（4）錦屏溫泉：位於新竹尖石鄉，是台灣最大的原民部落，除了美人湯之外，尖石鄉的鱘龍魚頗具盛名、值得品嘗！

中部溫泉

（5）泰安溫泉：說到中部溫泉，許多人會先想起苗栗泰安。溫泉女王楊麗芳則認為「台灣最好的溫泉水」是在當地的警光山莊，其溫泉水是弱鹼性，滑度非常高，甚至有日本專家認為它已經超越日本最好的溫泉！另外，當地有客家村與原民部落，因此那裡的溫泉會館特別有風味。

（6）日月潭溫泉：恐怕很少有人知道日月潭也有溫泉，還是相當優質的碳酸氫鈉泉，目前雖然沒有大眾湯，但當地許多精品旅館有提供湯屋可以「泡湯兼看美景」，絕對是一大享受。

（7）谷關溫泉：百年歷史的谷關溫圈，過去曾是鹽泉，經過921大地震後，成了碳酸鹽泉與硫磺混和的特殊泉質，顏色偏灰，保溫效果好，特別適合壯世代冬天來泡！

（8）東埔溫泉：位在玉山山腳下，屬於弱鹼性的碳酸泉，是體驗山野泡湯的好地方。而當地特色的梅子餐，也是值得品嘗的特色料理！

南部溫泉

（9）關子嶺溫泉：台南關子嶺是全台唯一的泥漿溫泉！國寶級的青灰泥泉，據說具有美白功效，而青灰泥製成的保養品、肥皂等產品也可說是台灣的驕傲！

（10）龜丹溫泉：位在高雄的龜丹溫泉是相當新的溫泉地，水質也是非常滑順的「美人湯」，附近許多用溫泉水灌溉的食材也很值得嚐鮮！

（11）寶來、不老溫泉：是露營兼泡湯的好地方，設備相當完善。

（12）四重溪溫泉：位在屏東車城，是日據時代就發展出來的美人湯，因此留下許多日本式的泡湯風格，哈日的壯世代可以來體驗特殊的溫泉情調！

（13）旭海溫泉：台灣最南端的溫泉，位在屏東縣牡丹鄉，有非常精緻且便宜的大眾湯，是相當實惠的泡湯選擇。

東部溫泉

（14）知本溫泉：大家熟悉的溫泉區，也是台東必去景點之一。依山面水且設備齊全，特色美食與美景樣樣有。最近，當地業者開發了一項料理方式稱為「溫泉煮」，就是以溫泉水的熱氣蒸熟新鮮食材，保留原汁原味讓食物美味又健康，還因此受到米其林指南的推薦！

（15）瑞穗溫泉：全台唯一的鐵泉，被譽為黃金湯！最近因爲五星級城堡飯店開張，國際能見度因此大大提升。

（16）安通溫泉：溫泉水滑順，具排毒效果，因為靠近玉里，包括蜆仔、米以及阿美族美食等都是值得細細品嚐。