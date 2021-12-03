抗通膨備年貨！漁業署推66折安心溯源年節海鮮禮盒
年節即將到來，為了推廣國產魚，農委會漁業署推出兩款安心、溯源年節海鮮禮盒，禮盒價格在市價的66折左右，線上購物、一起抗通膨。
農委會漁業署今舉辦溯源水產品成果暨宅‧鮮味推薦記者會，推出兩款安心溯源年節海鮮禮盒，分為精緻版7樣海鮮1500元，以及豪華版11樣海鮮禮盒2500元，都在市價6.6折，價格優惠、相對平實，推薦給準備辦年貨的民眾，即日起可線上購物，今年料理年菜輕鬆上桌。
農委會漁業署副署長林國平表示，過去推廣溯源漁產，主要是以校園午餐、團膳為主，但今年進入通路，如爭鮮餐廳、愛買等實體店面通路加入，包括電商一共有45家，溯源水產品的品項也增加到108項。
他表示，具有溯源的水產品，可讓民眾安心，因此組合成兩款年節海鮮禮盒價格優惠，從電腦、手機上就能下單；因為疫情關係通貨膨脹，今年外銷衰退因此轉內銷，漁業署掌握漁產漲價狀況約在5%以內，還算平穩。
「溯源年節海鮮禮盒精緻版」禮盒，包括澎湖的石斑及小管、黃金鯧、白蝦及蝦仁，超值贈送產銷履歷金目鱸魚一尾，另有「溯源年節海鮮禮盒豪華版」禮盒，加碼七星鱸魚、龍虎斑去刺菲力魚排、鱘龍魚排，超豐富的溯源水產年菜組合，今天記者會現場，並請阿芳老師示範利用海鮮禮盒準備年菜，讓消費者輕鬆上手。
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