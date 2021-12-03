公費流感疫苗施打逾510萬劑 暫不擴大接種對象

衛福部疾管署統計，今年度公費流感疫苗截至昨天已接種510.6萬劑。發言人莊人祥今天說，到12月底可能接種逾600萬劑，因此仍以公費對象為主，暫不擴大接種。

今年度政府提供632萬劑四價公費流感疫苗，可涵蓋約27%全人口數，接種流感疫苗後保護力約1年，須每年接種。

衛生福利部疾病管制署統計，今年度公費流感疫苗自10月1日開打，截至12月2日已接種510.6萬劑，期間以10月15日至21日單週接種80.1萬劑最多。

疾管署發言人莊人祥在疫情記者會說，今年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種的繁重壓力下，同時接種流感疫苗，儘管少有宣傳，但民眾已養成習慣，同時也透過校園接種以及里長辦公室協助長者社區接種。

莊人祥說，去年同期流感疫苗接種579萬劑，今年多種疫苗同時開打，目前仍維持接種510萬劑水準，算是相當不錯。

莊人祥表示，以往年經驗來看，到了12月流感疫苗接種速度會趨緩，但直到隔年1、2月仍有人陸續接種，因此也呼籲民眾盡快挽袖接種。

媒體詢問今年流感疫苗是否可能擴大公費對象，莊人祥說，目前盡量讓公費對象施打，以趨勢來看，到12月底應可接種超過600萬劑，未來將視施打狀況再決定是否進一步擴大對象。

公費流感疫苗對象包括醫事及防疫人員、65歲以上長者、安養、養護、長照等機構的受照顧者及工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病的高風險慢性病人、BMI值30以上者與罕病及重大傷病患者。

此外還有國小至高中職與五專一至三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼托人員、禽畜業及動物防疫人員，以及50至64歲無高風險慢性病成人。