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跨年想訂房！他一查見「兩晚15萬」嚇傻 內行解答曝1招省錢

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友想去花蓮跨年，卻發現住宿費用比平時貴上許多。 示意圖／ingimage
有網友想去花蓮跨年，卻發現住宿費用比平時貴上許多。 示意圖／ingimage

年底將至，許多人都期待一年一度的跨年活動，並早早計畫和卡位，安排好出遊行程和住宿地點。不過，有位網友透露，自己好不容易搶到年末時段的車票，打算去花蓮跨年，結果發現平時價格實惠的民宿竟飆到破萬，讓他相當傻眼，文章引發討論。

原PO在PTT發文表示，他日前搶到跨年車票，預計要在花蓮度過跨年，但準備來訂民宿時，才發現訂房網站中，原本評價都是便宜、實惠的民宿，每間卻都變成超過萬元，連住兩晚的價格則破15萬，讓他錯愕直呼「瞬間懷疑是不是點錯幣值，有誰可以解釋飆高原因？」

原PO貼出訂房價格，住宿兩晚超過15萬元。圖擷自PTT
原PO貼出訂房價格，住宿兩晚超過15萬元。圖擷自PTT

隨後網友紛紛回應「天啊，物價到底是上漲多少」、「這價錢是總統套房嗎」、「不要住，跨完年直接開車回台北」、「不然就當去漁港大排檔吃一桌五萬塊的菜」、「一年跨一次，就給他啦」；有人則猜測是原PO太晚預訂，認為「現在才訂很正常吧」、「你自找的不是嗎」。

其中，有內行網友就解答真正原因，指出訂房網站價格升高，應是住宿業者基於控制訂房數量而故意「鎖房不給訂」，避免跨年人潮高峰時段一時訂單爆滿，若仍想訂房可以直接致電詢問，留言「這是故意鎖房不給訂以免爆房啦，你打電話去問說不定只要2、3千」、「可以試試看打電話」、「這種是打免費廣告不給訂」。

跨年 訂房 花蓮 PTT

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