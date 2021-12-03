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西部朋友有福了！台鐵全新自強號3月增班到12班 台中也可搭

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵全新自強號3000型。記者曹悅華／攝影
台鐵全新自強號3000型。記者曹悅華／攝影

台鐵全新自強號EMU3000型12月29日上線營運，初期每天跑東部幹線六班次。不過台鐵局透露，明年3月會開始增班，彰化、台中的民眾都可以搭到，預計3月開始每天共有12班次運行。

台鐵目前規畫，29日上線後，六班列車由新車載運，包含408、426、438、411、421、441次，每車共有12節車廂538席座位，其中第六節車廂為騰雲座艙30席座位。

對於民眾好奇西部幹線什麼時候有新車，台鐵局說，預計明年3月，增加南半環，也就是從台中或彰化，經過台東再到花蓮，預計每天多兩班次（一個往返）。原先東部幹線也會多四班，整體共12班。

台鐵說，6月後北半環也會有新車，一樣從台中或彰化出發，只是是經過台北再到花蓮或台東。一樣一天多兩班次（一個往返）。至於6月東部幹線會不會再新增班次，台鐵說會調整，但還不確定具體數量。

台鐵還說，6月以後，部分普悠瑪號跟太魯閣號都會換成EMU3000型，原先的普悠瑪跟太魯閣號則去跑南迴線。

台鐵 彰化 普悠瑪號

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