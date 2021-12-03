公費流感撞期新冠！ 較同期少70萬 莊人祥：成績算優

今年10月1日為公費流感疫苗開打日，截至今日已接種510.6萬劑疫苗。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今年遇到新冠肺炎和流感疫苗開打，較去年同期579萬相比，已經是非常不錯的成績。

他說，今年有多款疫苗同時開打，在非常繁重的壓力下，透過學校接種、長者社區接種站及鄰里長辦公室等呼籲，民眾已養成接種習慣，跟去年比只差了69萬左右，原預計到12月後，接種數量會慢慢速度緩，但也有民眾會在一二月施打，仍鼓勵盡快接種。

今年公費流感疫苗招標採購632萬劑，低於去年的644劑，但採購量還是高於往年。此外今年避免出現搶打潮而分配不均，分二階段接種，以醫事人員及65歲以上民眾優先，如果接種對象也必須打新冠疫苗，兩款疫苗接種時間需間隔七天。

●110年公費流感疫苗接種數：510.6萬劑

10/1-10/7：72.2萬劑

10/8-10/14：59.5萬劑

10/15-10/21：80.1萬劑

10/22-10/28：73.2萬劑

10/29-11/4：53.1萬劑

11/5-11/11：46.5萬劑

11/12-11/18：57.9萬劑

11/19-11/25：41.9萬劑

11/26-12/2：26.2萬劑