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斜坡上的藝術節發行首張樂團大賽專輯「力挺」實現夢想

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
貳行程樂團去年拿下2020年斜坡上的樂團大賽的冠軍。記者劉星君／攝影
貳行程樂團去年拿下2020年斜坡上的樂團大賽的冠軍。記者劉星君／攝影

「斜坡上的風是香的，斜坡上的空氣是甜的，斜坡上的音樂會穿透人心」，屏東縣長潘孟安感性說，縣府舉辦斜坡藝術節邁入第7年，打響屏東「斜坡上」系列品牌，展現原鄉藝術文化底蘊，今年更發行首張斜坡樂團大賽專輯「力挺 PAPUPICUL！」，收錄去年斜坡上樂團大賽獲優勝4個樂團，共8首音樂作品，去年獲冠軍的貳行程樂團說，這張專輯意義非凡，「夢想逐漸成形」。

縣長潘孟安說，縣府致力原住民相關藝術與音樂，今年2021斜坡上藝術節邁入第7年，從2018年開始舉行「斜坡上的樂團大賽」，鼓勵全國的原住民朋友展現音樂創作力，除選拔原住民音樂人才、保留原住民傳統文化外，讓大家感受原住民朋友創作能力及看見、聽見原民文化音樂之美。

原民處指出，今年發行首張斜坡樂團大賽專輯《力挺 PAPUPICUL！》專輯，Papupicul排灣族語，代表給我力量之意，是張實現「斜坡年輕人夢想」的專輯，收錄「2020年斜坡上的樂團大賽」獲優勝成績斜坡樂團，包含貳行程、舞炯恩＆Kivi、卡 尼特、吸引力，四個樂團，每樂團創作兩首歌曲，共收錄8首。

貳行程團員來自屏東縣三地門鄉、泰武鄉與瑪家鄉，去年拿下斜坡上樂團大賽冠軍，團長賴翔軍說，專輯收錄創作兩首歌曲「明星夢」、「「You gonna know你知道嗎」，盼藉由音樂感染更多人，即使樂團之路辛苦，但一路上有音樂相伴。

主唱范立仁說，歌曲創作靈感來自生活，歌曲「You gonna know你知道嗎」是他在念大學因練田徑沒去上課快被退學，當時有很多負能量，部落人說他遊手好閒等，透過歌曲「You gonna你知道嗎？」你不知道就不要亂批評。

賴翔軍說，出專輯不容易，這張專輯讓團員的夢想逐漸成形，讓大家更了解原民音樂理念。

除音樂外，2021斜坡上的藝術節，邀請屏東北、中排灣族部落的重量級原住民族工藝家沈安日、塗南峰、尼誕・達給伐歷、雷斌及達比烏蘭・古勒勒等人，結合三地門鄉口社文健站、泰武國小及來義高中，運用林務局提供木料藝術創作雕刻，呈現排灣、魯凱族傳統木雕工藝。

沈安日說，他這次創作的木雕「土地從來不拒絕任何種子」為主題，期盼將斜坡上藝術節的藝術總監查馬克・法拉屋樂的精神，被更多人看見，傳承延續。

縣府原民處指出，2021斜坡上藝術節將在12月11、12日在潮州林後四林平地森林遊樂區舉行。

2021斜坡上藝術節將在12月11、12日在屏東縣潮州鎮林後四林平地森林遊樂區舉行，今年邁入第七年，成功打響屏東縣「斜坡上」系列品牌。記者劉星君／攝影
2021斜坡上藝術節將在12月11、12日在屏東縣潮州鎮林後四林平地森林遊樂區舉行，今年邁入第七年，成功打響屏東縣「斜坡上」系列品牌。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年發行首張斜坡樂團大賽專輯「力挺 PAPUPICUL！」，圖為精裝版，收錄去年斜坡上樂團大賽獲優勝4個樂團共8首音樂作品，去年獲冠軍貳行程樂團說，這張專輯意義非凡，「夢想逐漸成形」。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年發行首張斜坡樂團大賽專輯「力挺 PAPUPICUL！」，圖為精裝版，收錄去年斜坡上樂團大賽獲優勝4個樂團共8首音樂作品，去年獲冠軍貳行程樂團說，這張專輯意義非凡，「夢想逐漸成形」。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年發行首張斜坡樂團大賽專輯「力挺 PAPUPICUL！」，收錄去年斜坡上樂團大賽獲優勝4個樂團共8首作品，貳行程樂團與縣長潘孟安（後排右二）合照。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年發行首張斜坡樂團大賽專輯「力挺 PAPUPICUL！」，收錄去年斜坡上樂團大賽獲優勝4個樂團共8首作品，貳行程樂團與縣長潘孟安（後排右二）合照。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年發行首張斜坡樂團大賽專輯「力挺 PAPUPICUL！」，收錄去年斜坡上樂團大賽獲優勝4個樂團共8首作品，貳行程樂團與縣議員陳揚（左三起）、林郁虹、唐玉琴合影。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年發行首張斜坡樂團大賽專輯「力挺 PAPUPICUL！」，收錄去年斜坡上樂團大賽獲優勝4個樂團共8首作品，貳行程樂團與縣議員陳揚（左三起）、林郁虹、唐玉琴合影。記者劉星君／攝影

樂團 原住民 屏東縣

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