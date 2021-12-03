開箱台鐵全新自強號商務車廂！ 6款超美紀念品首曝光

台鐵全新城際列車EMU3000型自強號，將於12月29日上線營運，這次特別推出商務車廂「騰雲座艙」服務新體驗，今天搶先曝光。台鐵說，除了有限定便當，還首次統一視覺設計運用於相關服務備品及限定飲品，專屬服勤員更經由華航特訓，營造尊榮的用餐儀式感，要給旅客最奢華的享受。此外，今天還首度曝光六款紀念品，質感爆棚。

台鐵說，新型商務車廂，共有30席座，採三排座。除了開發騰雲座艙限定台鐵便當外，首次以整體統一視覺設計運用於相關服務備品及限定飲品，如服務員圍裙和徽章、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、EMU3000型設計款瓶裝水、菜單、餐巾紙、濕紙巾、紙杯和台鐵便當腰封等；另力求品牌記憶強化，傳遞環保及旅行體驗的設計元素，以整體統一視覺延伸設計周邊商品，品項包含小方巾、雨傘、冷水壺、隨身旅行小包、瓶裝水、防潑水提袋等紀念商品。

台鐵說，該次特別邀請曾榮獲德國紅點與IF設計大獎的顏伯駿操刀設計，其設計概念主要結合EMU3000新自強號的設計精神「靜謐移動 Silent Flow」，商務車廂備品以恰巧的融入環境為設計主軸，期待旅客在大量留白的視覺設計裡進入一趟恬靜柔和的旅程。

台鐵說，設計元素取自車身黑紅線條，彰顯新自強號未來、時尚的簡約風格。從FUTURE到FUTURE IS NOW，讓台鐵美學進入旅客的日常片刻，感受更精緻細膩的乘車體驗。

紀念商品部分，台鐵說，以輕巧旅行做為選品概念，推出隨身小包、小方巾、隨行杯等限量紀念款；部分品項與知名日系設計品牌Rivers聯名，簡潔俐落的外型除了呼應EMU3000列車外觀設計，更延續本次台日共創的友好精神。

台鐵說，除了第六車是商務車廂，第七車設有多功能車廂，可以放嬰兒推車，還附有固定帶，也考量到身障人士活動，所以空間更大，座位僅28席。

不只台鐵服務升級，連斯巴克清潔人員都有了改變。斯巴克集團董事長林錦堂說，先前是紅色制服，為了新車換新新制服，耗資270萬，146個員工每人冬夏各兩套。未來所有車型都會看到新制服，這也是美學小組認證過的制服。