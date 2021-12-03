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2022台灣觀光雙年曆 尖石溫泉季首度入選

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣最具客家文化代表的「全國義民祭在新竹縣」入選2022–2023年台灣觀光雙年曆。圖／新竹縣政府提供
新竹縣最具客家文化代表的「全國義民祭在新竹縣」入選2022–2023年台灣觀光雙年曆。圖／新竹縣政府提供

交通部觀光局舉辦「2022-2023年台灣觀光雙年曆」遴選活動，共選出103個最能代表台灣的國際級及全國級活動，新竹縣共有4大活動入選，其中尖石鄉溫泉觀光季首度闖進入選名單，獲選為國際級活動，搭上最近天氣寒冷，尖石鄉趁勝追擊推出抽獎活動，希望衝一波「疫後觀光」。

新竹縣政府交通旅遊處觀光行銷科指出，獲選明年度台灣觀光雙年曆的4大活動，除了最具客家文化代表活動客家桐花祭、全國義民祭在新竹縣，客家迎天穿系列活動也重回入選名單，以及首度入選的尖石鄉溫泉觀光季，新竹縣可說是成績豐碩。

尖石鄉公所趁勝追擊，為鼓勵民眾在疫情趨緩時來尖石鄉泡湯，舉辦「泡溫泉．抽好禮」活動，活動從即日起至12月26日止，凡在活動指定之泡湯、住宿、店家消費，有超過700項禮品抽獎，最大獎有125cc機車、三門冰箱等好禮，詳細活動資訊可搜尋臉書「新竹尖石鄉旅遊粉絲頁」。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣是客家大縣，以「客家桐花祭」、「全國義民祭」及「客家迎天穿」作為三大客家代表性活動，這些活動都是客家民族非常重視的大型節日，保留了客家傳統文化，縣府近來也持續推出新風貌的系列活動，四季皆有不同的美好，歡迎全台民眾來新竹縣體驗不一樣的客家之美。

交通旅遊處觀光行銷科表示，季節進入冬季，天氣寒涼，泡湯成為民眾觀光旅遊之首選，新竹縣橫山、尖石的溫泉為富含碳酸氫鈉的泉水，因滋潤肌膚，有著「美人湯」的美稱，也歡迎大家一年四季，隨時都可以安排小旅行到新竹縣看見不同的季節美景、美食和文化。

2020全國義民祭在新竹縣，客委會副主委范佐銘與新竹縣長楊文科，率縣府團隊、總爐主姜心源、大隘三鄉鄉長，挑擔步行數百公尺進入北埔慈天宮奉飯，展現客家代代相傳對義民爺至高崇敬。圖／新竹縣政府提供
2020全國義民祭在新竹縣，客委會副主委范佐銘與新竹縣長楊文科，率縣府團隊、總爐主姜心源、大隘三鄉鄉長，挑擔步行數百公尺進入北埔慈天宮奉飯，展現客家代代相傳對義民爺至高崇敬。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石鄉溫泉觀光季入選觀光年曆國際級活動，新竹縣政府歡迎民眾在疫情趨緩時來尖石鄉泡湯，今年也舉辦「泡溫泉．抽好禮」活動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石鄉溫泉觀光季入選觀光年曆國際級活動，新竹縣政府歡迎民眾在疫情趨緩時來尖石鄉泡湯，今年也舉辦「泡溫泉．抽好禮」活動。圖／新竹縣政府提供

新竹 尖石鄉 溫泉

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