這款觀賞魚單價1500元 舒緩族群減少靠這招

農委會水試所建立藍帶荷包魚種魚培育、配對及自然產卵技術，餌料生物培養技術及魚苗量產技術。今年以餌料序列及管理技術，維持育苗成功率達2至5 %，達到建立「商業量產」模式的目標，有效緩解人為捕撈對野生族群的壓力。

水試所表示，藍帶荷包魚屬於蓋刺魚科荷包魚屬，又名北方棘蝶魚，澎湖俗稱店窗、變身苦或酸監仔，生活在珊瑚礁區，以海藻、珊瑚蟲及海綿等為食，主要分布日本南部、南韓至馬來半島的西太平洋海域，台灣周邊海域皆有發現，是澎湖海水觀賞魚輸出最具代表性的魚種。

藍帶荷包魚是由一尾雄魚和多尾雌魚組成繁殖族群，雄魚通常是族群中最為強壯或是優勢的雌魚性轉變而成。該魚種體色鮮麗，條紋多變，沒有兩尾藍帶荷包魚具有相同的體色及條紋，海水觀賞魚市場商品名為金蝴蝶，簡稱金蝶。

水試所表示，體型5至6cm的野生藍帶荷包魚幼魚曾經是我國海水觀賞魚外銷美國的主力之一，但由於棲地遭受破壞及過度採捕，天然資源量大幅減少。目前台灣野生成魚零售價格為每尾1500元，4到5公分人工幼魚約1200元。因此，發展藍帶荷包魚的人工繁養殖技術除了著眼其高經濟價值外，亦能有效紓解人為捕撈對野生族群的生存壓力。