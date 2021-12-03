手腕麻痛無力還萎縮 三總醫：施打玻尿酸防術後沾黏

長時間用電腦、手機等3C產品，導致手腕痠痛、使不上力，可能罹患腕隧道症候群。傳統治療改善效果有限，三軍總醫院復健部近年除了研發再生醫學技術治療，今年更有新發現，過往手術後患者可能有組織沾黏，最新發現施打玻尿酸於神經周圍可防組織沾黏，預後效果更佳。

2021台灣醫療科技展於12月2日至5日在台北南港展覽館舉辦，三軍總醫院於四個展區同步展出19項醫療成果。在國軍醫療體系展區中的「腕如再生：腕隧道症候群創新治療」，為三軍總醫院復健部主治醫師吳永燦團隊所研究成果。

「腕隧道症候群已是文明病」吳永燦表示，腕隧道多好發於長時間過度使用手腕的人，包括上班族、長期使用電腦者、餐飲業、清潔工作等，其中女性又比男性更容易病發。

腕隧道症候群疾病原因，是正中神經通過手腕處時，受壓迫而導致神經發炎及病變，輕微時手指會有間歇性麻木感，症狀惡化時可能導致無力，無法拿筷子、杯子等，嚴重可能導致肌肉萎縮的永久後遺症。

治療腕隧道症候群傳統治療，包括保守性及手術治療。症狀輕、中度者使用保守性藥物、穿戴副木、徒手及儀器復健或注射類固醇等，為非侵入性或較小，不過效果有限，且容易復發，根據統計，約有57至66%患者經過保守治療1至3年後，因為成效不佳需手術。

吳永燦指出，手術治療成功率約八成，但也有近兩成機率再復發、或是需在手術，也可能產生組織沾黏、手部無力或持續疼痛等後遺症。

近年再生醫學逐漸被使用在治療骨骼肌肉、肌腱退化病變上，吳永燦團隊以再生醫學應用治療腕隧道症候群，包括注射葡糖糖水、自體高濃度血小板血漿（PRP），可刺激身體分泌生長因子，加速組織修復，延緩組織退化進而減少病變疼痛。迄今治療超過500位患者，並發表多篇研究論文於國際權威性醫學期刊。

再生醫學應用腕隧道症候群，今年又有新發現。吳永燦說，過去民眾接受傳統手術治療，開刀後可能因體質關係發生嚴重沾黏，除了透過施打葡萄糖水緩解外，也發現施打玻尿酸可防止組織沾黏，效果比葡萄糖水來的更佳。而接受手術的患者多半情況較嚴重，注射葡萄糖水或玻尿酸方式也都有顯著效果。

「手術不一定是最好的方式」吳永燦表示，近年醫學進步有許多新型治療，民眾不需認為吃藥、手術才是「有治療」，並呼籲民眾儘早治療，避免長期疼痛、手無力導致生活不便。