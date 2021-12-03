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虛擬健保卡繳費不便 健保署擬推動「健保Pay」電子支付

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
王宗曦說，明年3月於居家醫療擴大推動虛擬健保卡，盼目前提供居家醫療的3000多家醫療院所都可以加入。記者沈能元／攝影
王宗曦說，明年3月於居家醫療擴大推動虛擬健保卡，盼目前提供居家醫療的3000多家醫療院所都可以加入。記者沈能元／攝影

為解決居家、偏鄉患者就醫讀寫健保卡不便，中央健保署推動虛擬健保卡，今年已邁入第3年，並首度開放民眾自行在手機申請，至今已有4.5萬多人使用。虛擬健保卡重點使用於居家醫療、遠距醫療及視訊診療，今年新冠肺炎疫情嚴峻時，高達1萬多家醫療院所加入，目前也研擬採「健保Pay」電子支付方式收取部分負擔等費用，讓民眾更使用便利。

健保署今天舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，以「數位科技助攻健保智慧轉型」為主軸。健保署企劃組組長王宗曦說，虛擬健保卡為實體卡的替代方案，降低民眾就醫不便，今年開放民眾手機下載健保行動快易通App申辦認證後，可授權家人或陪病者代理使用，期望未來不需攜帶健保卡，只需手機就能就醫、領藥。

王宗曦說，依統計，申請虛擬健保卡民眾年齡層最多約40至49歲，其次是30至39歲，主因是虛擬健保卡推出授權使用，若家中有長輩或小孩可以授權子女或父母代為使用，但70歲以上民眾申請人數較少。

王宗曦指出，去年僅33家醫療院所加入虛擬健保卡試辦計畫，今年提報參加意願家數成長至770家，目前有438家完成患者取號、看診且申報健保。明年3月將於居家醫療擴大推動，盼目前提供居家醫療的3000多家醫療院所都可以加入。

衛福部部長陳時中認為虛擬健保卡是一大突破。健保署署長李伯璋表示，這是同仁努力的結果，但於收取部分負擔、領藥處方箋等方面，如電子支付方面有人建議使用健保Pay。

王宗曦指出，依統計，約9成使用者均感覺使用、下載很方便，但對領取處方箋、電子支付等應更為方便，若要讓民眾順利領藥，希望藥局可以多多加入，而對於沒有電子支付服務的醫療院所，也研擬使用目前健保署收取健保費的多元支付方式「健保Pay」，讓民眾使用更方便。

健保卡 患者

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