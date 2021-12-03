打針長痘疤痕別輕忽 蟹足腫癢痛難耐可手術治療

疤痕腫痛別輕忽，一名老翁手術疤痕痛癢難耐，最後感染化膿，經手術與特殊縫合，搭配放射治療才好轉。醫師提醒，打針或長痘痘有紅腫疤痕，可能有蟹足腫體質，要注意傷口照護。

國泰醫院今天發布新聞稿，說明汐止國泰醫院整形外科與放射腫瘤科團隊合作，照護術後嚴重蟹足腫疤痕反覆發作的個案。

一名69歲老翁先前因心臟瓣膜問題接受心臟開胸手術，術後胸部傷口長達25公分，拆線後疤痕日益發癢，且伴隨痛感，他曾塗抹藥膏、除疤凝膠，也打過俗稱「消疤針」的類固醇，但都沒有明顯改善。

老翁更因胸口疤痕癢痛不適而夜不成眠，之後疤痕整條紅腫隆起，周圍皮膚緊繃，還感染化膿，經汐止國泰醫院整形外科主任顏毓秀診斷是蟹足腫，最後以手術切除疤痕組織，並採用蟹足腫不易復發的縫合法及Z字整形術，配合低劑量放射治療，解決老翁的困擾。

顏毓秀告訴中央社記者，產生蟹足腫的原因除了本身體質外，若傷口位於胸前等易產生張力的位置，或者傷口癒合不佳，都可能造成蟹足腫，且膚色較深族群較好發。

顏毓秀舉例，若手臂打疫苗或胸口長痘痘，明明只是微小傷口，卻出現紅腫的疤痕，代表可能有蟹足腫體質。

顏毓秀說明，蟹足腫是因真皮層的纖維母細胞感受到張力刺激，使得疤痕組織不正常過度增生，疤痕變寬、變大及變厚，造成發癢和疼痛等現象；如果動手抓或摩擦，更會刺激蟹足腫增生，嚴重可能影響生活品質。

在治療方面，通常會先注射類固醇，搭配藥膏與矽膠貼布，觀察約2個月，若狀況未改善，則會考慮手術切除搭配低劑量放射治療，破壞纖維母細胞。

為避免再次手術疤痕組織更加增生，顏毓秀說，可採用將張力釋放在筋膜層的縫合方式，並搭配Z字整形術，不會刺激到真皮層的纖維母細胞，較不易使蟹足腫復發。

顏毓秀提醒，蟹足腫體質者必須更加注意傷口照護，若不慎受傷，可先分辨傷口的深度，若傷口較深，可經醫師判斷後，進行縫合手術有助減少疤痕發生；受傷後或手術完也應減少食用刺激、辛辣、易過敏食物，也有助減少疤痕生成。