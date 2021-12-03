太魯閣號事故之後…台鐵緊急服務專線「1933」上線 24小時不漏接

今年4月太魯閣號事故釀49死，由於原先緊急通報電話太長，為了讓通報電話更好記，更快協助事故處理，台鐵將服務專碼改為「1933」，並於今天舉行啟用宣導會。台鐵局長杜微說，該支電話24小時不間斷，調度員可以即時反應，並對事故做處置。這對台鐵營運安全改革有重要意義

台鐵局說，先前接獲多件民眾陳情及立法委員關切本局緊急通報電話「0800-800-333」太長、緊急時刻不易記起，建議改為19XY服務專碼。

台鐵局說，經研議認為有簡化通報電話長度實際的必要，經向國家通訊傳播委員會(NCC)申請，獲得核配1933號碼為緊急通報電話，再經國內八家電信事業完成建置及設定，經測試後完成開通作業。

台鐵局說，1933在11月29日開通，開通後提供民眾簡便易記的通報電話，比原來的緊急通報電話0800-800-333號碼短，容易記憶，大大減少通報的障礙，提升通報效率，期能在緊急情況時及時通報，俾採取措施防範事故，維護鐵路行車安全。

台鐵局說，該專線電話設於本局綜合調度所，24小時由專人接聽，不會漏接。在此須提醒1933僅限於有危及鐵路行車安全時緊急撥打通報，一般旅客服務項目請旅客撥打本局客服專線電話，勿撥打1933緊急連絡電話，以免影響通報及列車行車。