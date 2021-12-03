施工出包火速換處長 台鐵局長：負責任展現

12月1日早上，台鐵宜蘭大里到福隆路段鋼軌樁斷落，砸中太魯閣號車頭，交通部長王國材便下令撤換工務處長和段長。結果同日晚間，鐵道局代辦工程的圍籬板撞擊復興號，導致三、四節車廂脫離，卻不見王國材立即懲處。

台鐵局長杜微今天上午出席台鐵「1933」24小時緊急通報電話啟用宣導會，會前接受媒體連訪時表示，面對外界對於交通部對鐵道局事故低調處理，台鐵士氣備打擊，他說，站在台鐵立場，對於前天福隆事件，有絕對責任，因此調整主管人員，這件事是負責任展現。

杜微說，至於跟鐵道局有關的，相信在局內部會有相應作為。他說，鐵道局常支援協助代辦工程，跟台鐵介面，鐵道局會盡全力改善，確保鐵道運輸安全。

媒體追問，交通部對鐵道局跟台鐵局懲處速度不同，會不會覺得不公平？杜微說，台鐵是有負責任的態度，也是對於往後安全改革決心展現，鐵道局也有內部檢討。

針對近期幾起事故，立法委員有點到部長跟局長下台，杜微說，如果事涉台鐵局責任，不會推卸，安全改革路上一定要做得更好，1933專線啟用就是很好例子。

杜微說，有關最近入侵軌道事件，都有進行縝密調查，調查結果在清查以後會對外公布。