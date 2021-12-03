公投投票台鐵「加開8列次」7日開搶 時刻表整理包

每當我們失去對我們人生有重大影響的人時，都會使我們的生活停滯不前。這種損失的感覺像是要把你給撕裂，就像在你體內被挖開了一個巨大的洞，你的時間和空間也被挖開了一個大洞一樣。

2021-12-03 09:38