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公投投票台鐵「加開8列次」7日開搶 時刻表整理包

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
加開班次時刻表。圖／台鐵局提供
加開班次時刻表。圖／台鐵局提供

「110年全國性公民投票」將於18日登場，台鐵局說，為疏運旅客需要，從前一天開始到投票日隔天，加開八班次因應。7日凌晨零時開放訂票。

台鐵說，12月17日至19日止計三天，除原逢周五至周日加開52列次加班列車外，再加開東線自強號列車四列次，西線區間快車兩列次，及南迴線自強號列車兩列次。

台鐵說，再加開自強號列車車票訂於12月7日零時起，開放網路及電話語音訂票，歡迎民眾多加利用。 　

台鐵說，相關加開列車車次、時刻，自即日起可至台鐵網站( http：//www.railway.gov.tw )及各車站時刻公告查閱。

加開班次時刻表。圖／台鐵局提供
加開班次時刻表。圖／台鐵局提供

台鐵 自強號

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