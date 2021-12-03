給面對「喪親之痛」的你：我們以為的做好準備，其實並不存在

摘要 1.面對親人離世，就像在身體挖了個大洞；悲傷會包含震驚、討價還價和沮喪的階段，也可能會憤怒、內疚……各種情緒都很正常。 2.失去親人的悲傷是沒有程度之分的，覺得久病離世「做好準備」是迷思。彼此間的密切程度反而有更顯著的影響。 3.克服悲傷時，可以用自己的方式沉澱情緒、調節呼吸，每個人也有自己不同的時間表。然而，要預期情緒會突然回來，你可以寫封信、大聲吶喊告訴親人你的消息。 4.幫助喪慟的人，陪伴比「讓他一個人靜一靜」更好，讓他不孤獨一人。可以提供傾聽（不想談也沒關係）、實質幫助（送食物、毛毯等感到溫暖的東西）。

親人過世

每當我們失去對我們人生有重大影響的人時，都會使我們的生活停滯不前。這種損失的感覺像是要把你給撕裂，就像在你體內被挖開了一個巨大的洞，你的時間和空間也被挖開了一個大洞一樣。

悲傷的整個過程說明了震驚、討價還價階段和沮喪的階段，這些是很常見的情形，也許不令人訝異。這也解釋了，在親人死後，比較少人會允許自己出現憤怒的階段，氣這個世界從我們身邊奪走我們愛的人。如果我們有信仰，也可能因此而對上帝感到憤怒。我們可能會對自己所愛的人感到憤怒，因為他們拋下我們而自己離開。也會氣其他所有人，因為他們若無其事地繼續生活。

但是，憤怒的階段並沒有捕捉到你可能經歷的其他階段和情緒，例如人們經常感到的內疚，對自己活下來感到內疚，內疚沒有更常參與這個人的生活，內疚沒有做更多的事情來保護對方免受任何傷害。如果有人去世，我們偶爾會感到鬆一口氣（確實會如此），或者如果我們注意到我們開始繼續生活，會覺得不行這樣，因為我們所愛的人已經不在，無法分享我們的經驗。

有時候，你會感覺到整個過程快要結束了，然後又出現了新的突發情緒：你在早晨醒來，在一個幸福的時刻，你已經忘記了親人過世的事。你可能會達到一個人生的里程碑，例如畢業、結婚、生子，或做了其他事情是你很想與這名你愛的人分享的，此時你想到對方，地面彷彿突然從你腳下崩塌。

如果你經歷過上述任何一件事情，那麼你很正常。如果喪失親人是過去的事，你可能也知道，在某個時間點，你確實開始覺得自己可以重新生活。不是因為你「結束了喪慟」，而是因為痛苦感覺不同了，不那麼可怕了，就像你會試著去接受的東西。

我們失去了誰？他們是怎麼死的？

要知道，喪失親人沒有程度等級之分，沒有哪種死亡是我可以肯定地告訴你會比另一種更容易接受。

但是，我們確實對死亡抱有某些預期。我們預期首先會降臨在生活中最年長的人身上。如果心愛的祖父母去世，並且他們告訴過你，他們已經準備好離開了，你做足了心理準備，那麼你的感受可能會與喪失一名年輕的親人不同，因為他還沒有活到這個地步。

對於任何覺得自己沒有機會說再見或修復關係的人，也許你可以寫一封信，並分享你沒有機會說的話。或者，你可以在拜訪親人的墳墓時，或在他們最喜歡的地點，或在看他們的照片時，來做這件事。只要是你覺得最自在的方式就好。

示意圖／Ingimage

突然或意外死亡

由於生產或生活中的醫療併發症，或突然生病、事故、自殺或謀殺，導致突然或意外的死亡，可以理解的，這會引發你震驚的感覺，打破你對世界安全的信念。我們可能會問自己，為什麼？我本來可以做些什麼？

如果是意外、自殺或謀殺，可能還必須與警察交涉，我們必須處理的事情多到讓人吃不消。我們可能會一直在想他們最後活著的時刻，想知道他們當時的情況怎麼樣，以及他們是否害怕。如果你認識的人現在正在經歷這種情況，請提供實際的支持，幫助你的朋友處理要負擔的任務，並盡量不要逼問發生了什麼事情。

我還必須在這裡澄清一個迷思：人們經常認為，長期患病導致的死亡比較容易接受，因為我們已經「準備好了」。我有一名來治療的案主，對他過世的家人感到極度悲痛，他覺得困惑。「我知道這一天會來，我不知道為什麼我會如此難過，但我確實如此。我整個人都垮掉了，而且迷惘。」

我的案主母親久病離世，當母親還活著的時候，他一直保持著勇敢的樣子，忙著處理每天的工作。母親去世後，就沒有了其他分心的事物，所以他多年親歷的痛苦突然浮現。由於子女們的角色突然改變，他們也感到失落。他們以前曾經是照顧者，但現在呢？

最後，他們對自己在母親生命盡頭時所做的決定深感恐懼和內疚。如果你曾想過，我做的決定是否正確？我的回答總是：「以你當時所得到的資訊，你已經盡了最大努力，不管是誰，都是已經盡力的情況了。」

關於失去親人的最後說明

失去親人沒有所謂好的時機，每個年齡和階段都有其自身的挑戰。同樣的，這樣刻骨銘心的經歷，言語無法表達。如果還有財務問題要解決、家族衝突，或正在進行刑事調查、法院官司或審訊，事情可能會變得更加複雜。

克服悲傷的方法也沒有對錯之分，每個人都有自己的方式和時程，而且目的不是要「擺脫」某人或忘記他們，完全不是這樣的。你也可以寫信給逝者，或者大聲對他們說（可能用大喊的），告訴他們你生活中的進展。

然而：要預期情緒會突然回來。當你達到重要里程碑時，你本想與親人分享而親人卻不在身邊，你的悲傷很可能會重新出現。想一想，在這些時刻，你可以使親人與你保持親近的方法。也許當你結婚時，你可以帶著他們的照片，可以在致詞時提及他們；你可以用親人的中間名替你的小孩取名字，或在嬰兒房裡擺放他們的照片；你可以寫一封信給離世的親人，告訴他們你的消息。

幫助喪慟的人

我們通常會避開經歷喪慟的人，認為他們需要空間。如果我們都這樣做，那麼這個人就會孤獨一人。如果你認識有人經歷喪慟，請讓他們知道你可以陪伴他們，你在想著他們好不好，然後看看他們是否接受你的幫助。

要知道如何支持經歷喪慟的人可能很難，但這裡有一些建議。

▍對於兒童和青少年：

讓他們知道所有的情緒都是可以接受的，小孩需要有人和他們一起調節情緒，示範給他們看釋放情緒的方法。例如，允許他們生氣；也許帶他們到可以盡情大喊的地方——告訴他們在這裡可以發脾氣；讓他們跳上跳下，發洩喪慟的情緒。確保他們知道，在隨時有需要時，可以談論任何需要談的事情。

為了處理痛苦，人們經常說，「一天一天慢慢來吧。」有時候，當悲傷降臨時，即使是一天一天地過，也會難以承受。你要一次一點、一分一秒地慢慢處理悲傷的情緒，是沒有關係的。

如果你認識失去了親人的年輕人，而且他們看起來很生氣、孤獨，或有什麼不對勁的地方，請一定要記得發生在他們身上的事情，請不要認為他們的行為是因為他們是「壞孩子」或「問題少年」。即使他們告訴你沒事的，也請記住他們內心深處可能的感受。

盡量態度保持一致。正如我之前所說，死亡可能帶來更多其他失去的東西。對於兒童和青少年，盡量減少他們所經歷的變化，以及他們可能需要承擔的責任，因為兒童和青少年經常必須照顧兄弟姊妹和痛苦掙扎的照顧者。

尋找榜樣。無論孩子失去了誰，都要確保他們在自己身分認同的各個方面有人可以當榜樣。另外，如果可以的話，向他們介紹那些失去過親人的人（在現實生活中或在故事中），而這些人現在正過著充實的生活，這樣可以告訴這些兒童和青少年，我們現在可能會感到悲傷，但仍然能夠成長，並擁有未來。

▍給大家的建議：

承認他們所失去的事情。你可以說出「死」這個字。例如，「我很遺憾你的______死了。」這象徵著你可以與他們討論此事，你可以接受這種談話。避免說類似這樣的話「他們現在在更美好的地方」，或「該繼續向前邁進」，或「不要專注於負面的東西，想想你還有那麼多事情可以感激」。即使這個人是小孩，你也可以談論這個話題。不管對方是幾歲，敞開的對話和支持都很重要。

讓自己有空傾聽某人的情況。如果覺得合適，可以問他們：「你想談談嗎？」明確表示如果他們不想談也沒關係，如果你問他們的情況，你並不期望他們說：「我沒事，謝謝你。」準備好安靜地陪對方坐在一起，如果這是他們所希望的，也準備好專注投入關於逝者的談話。

我知道這聽起來很明顯，但是如果某人的親人死於自殺，讓對話由他們帶領。人們最後可能會提出一百萬個問題，而他們也在問自己，並慢慢接受這件事，所以不要拷問他們。

提供實際的幫助。替他們準備好飯菜，送上門去；提議要幫忙照顧寵物或小孩；提議要陪伴喪親者，如果這樣能讓他們感到更安全。

有時候人們很難回答「我能幫什麼忙？」這個問題。因此，你可以改成說：「我想給你做晚飯，可以嗎？」或者，只是煮些東西，然後送過去。

如果你不能到對方那裡提供關愛與安全，你可以送一些物品，在他們的家中營造出溫馨的環境，例如，你可以準備一個愛心包裹，裡面放了觸感舒適的毯子、聞起來和（或）嘗起來很好的食物，或談論悲傷的書。

明白這可能需要很長的時間。要有長期的準備，並記住重要的日期，例如週年紀念日或接下來可能很棘手的節日，並提醒對方，你把他們放在心上。

不要害怕用正面的方式提到逝者，例如，「你還記得＿＿＿教我如何＿＿＿的時候嗎？他們做＿＿＿的時候，我很喜歡那段時光。」

不要批評別人喪慟的方式。無論人們選擇公開自己的傷心情緒，還是私下悲傷，無論他們是在社群媒體上分享照片，或將一切藏在心裡，這是他們悲傷和選擇的方式。我們要做的是支持，而不是批評。

書籍簡介 心靈自救手冊：將心理治療帶出治療室！臨床心理學家告訴你如何自我療癒 作者： 蘇菲．莫特 原文作者： Sophie Mort 譯者： 黃庭敏 出版社：商業周刊 出版日期：2021/10/28

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