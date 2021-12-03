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雙子座流星雨明天要來了！南瀛天文台14日辦免費觀測

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
雙子座流星雨明天要來了！南瀛天文台14日晚間辦免費觀測。記者周宗禎／翻攝
雙子座流星雨明天要來了！南瀛天文台14日晚間辦免費觀測。記者周宗禎／翻攝

雙子座流星雨來了！三大流星雨之一的雙子座流星雨即12月壓軸登場，明天開始活躍期至17日，看到流星劃過天空機會大增；南瀛天文館表示，極大期落在12月14日，預估每個小時有150顆流星，將辦免費雙子座流星雨觀測活動，「歡迎一起許星願」。

南瀛天文館表示，雙子座流星雨的輻射點約在晚上7點從東北方升起，不用刻意盯著輻射點，整片天空都有可能看到；雙子座流星雨條件良好情況下每小時可以看到150顆流星，但當日上半夜會受到月光影響，越接近下半夜觀測條件越好。

南瀛天文館14日下午6點到12點在賽堤廣場舉辦觀測活動，包含流星雨講座、望遠鏡實務觀測及星空導覽解說，同步Youtube頻道線上直播，活動無須報名。

館方指出，流星雨大多是彗星進入太陽系時，因太陽光照射噴發出粉塵、碎屑微粒等物質，這些物質不會停留在現場，而是沿著彗星的軌道移動，當地球公轉進入這些區域時，碎屑粉塵短時間內大量進入大氣層，高速升溫燃燒發光，形成了流星雨；不過雙子座流星雨比較特別，它不是由彗星產生，而是「法厄同(Phaethon)」小行星路過產生的。相關詳情可上南瀛天文館網站查詢：https://taea.tn.edu.tw/

雙子座流星雨明天要來了！南瀛天文台14日晚間辦免費觀測。記者周宗禎／翻攝
雙子座流星雨明天要來了！南瀛天文台14日晚間辦免費觀測。記者周宗禎／翻攝

流星雨 南瀛天文館 彗星

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