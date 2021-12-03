快訊

對媒體比「YA」！康和證購地案涉掏空 總裁鄭國華1千萬交保

Omicron再感染風險是先前毒株的3倍！專家籲快打第3劑

吃檳榔吞檳榔汁 建築工血鈣飆高竟急性腎衰竭

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
健仁醫院腎臟科主任蔡文仁奉勸民眾戒檳，以免癌症未上身，腎臟疾病就找上門。圖／健仁醫院提供
健仁醫院腎臟科主任蔡文仁奉勸民眾戒檳，以免癌症未上身，腎臟疾病就找上門。圖／健仁醫院提供

高雄39歲建築工人「阿風」嚼檳榔20多年，每月至少花上4千元，嚼檳榔時連汁也吞下肚提神，最近他尿量變少顏色變深、持續胸悶、頭昏腦脹、體重下降、四肢乏力，求診發現血鈣超高且急性腎衰竭，醫師指檳榔汁高鈣，吞進肚後使身體變成高鈣環境增加腎臟負擔，嚴重的易演成腎衰竭。

12月3日是檳榔防制日，多數人只知吃檳榔可能得口腔癌，鮮少知道癌症還沒來時，其他病症就悄悄上身。健仁醫院腎臟科主任蔡文仁說，建築工「阿風」全身檢查遍尋高血鈣原因，除吃檳榔無其他可能因素。醫院建議他戒除檳榔，但他已上癮，直到有次右肩關節韌帶斷裂，因擔心高血鈣及高血壓具麻醉風險可能無法動刀，才勉強同意減檳，經補充水份把血鈣降到安全範圍，改善部分腎功能後才順利完成手術。

蔡文仁說，檳榔籽本身含生物鹼、多酚類化合物，摻雜紅白灰等含氫氧化鈣、碳酸鈣的鹼性化合物在口腔咀嚼形成紅色檳榔汁，據林石化教授2002年研究，這些檳榔汁含高濃度鈣化物，會使口腔變鹼性環境，長期吞食後經腸道吸收造成高血鈣，會產生多尿、脫水、腎衰竭、代謝性鹼中毒。

他表示，高血鈣在臨床上可從輕微無症狀到口渴、多尿、噁心、嘔吐、食慾不振、便祕、消化性潰瘍、泌尿道結石、骨骼肌肉酸痛，甚至到高血壓、腎衰竭等。嚴重高血鈣若不及時治療，影響到中樞神經會意識混亂、昏迷，甚至心律不整、併發急性壞死性胰臟炎致命。

勞工朋友平日在高溫環境下工作，水份流失快補充少，已是熱損傷及腎衰竭的好發族群，潛在的反覆腎損傷經過數年，最後即會造成腎衰竭。若加上吃檳榔的高鈣檳榔汁，多餘的鈣無法從腎臟排泄，會更加重腎衰竭。臨床上他也碰過吃檳榔的運將長期配楊桃乾增加檳榔口感，後來腎衰竭無法完全回復。

蔡文仁建議吸菸及嚼食檳榔的民眾應定期健檢，及早發現異狀找出病因並適當用藥，而戒吃檳鄉，是最大要務。

吃檳榔不只易得口腔癌，還會形成高血鈣，造成腎臟疾病，圖／健仁醫院提供
吃檳榔不只易得口腔癌，還會形成高血鈣，造成腎臟疾病，圖／健仁醫院提供

建築 高血壓 癌症

延伸閱讀

維護國民健康 民團盼盡快制定檳榔防制專法

響應檳榔廢園改種春天百香果 屏東廣益籲網購支持

百年檳榔火車站 立委劉櫂豪爭取經費活化

台東百年檳榔車站 立委劉櫂豪助推動發展

相關新聞

英保育團體 點名台灣賣瀕危沙魚翅

我國從一○一年起就推動「沙魚鰭不離身」政策。不過，英國沙魚保育ＮＧＯ團體「沙魚守護者Shark Guardian」公布調...

港口卸貨、禁止轉載 環團：政府應確實執法

英國ＮＧＯ團體「沙魚守護者Shark Guardian」指出我販賣瀕危沙魚翅，國內環團認為，我國海上監管措施確實不足，應...

復興號行駛中脫節 分身500公尺

台鐵六一一次復興號前晚北上快到花蓮鳳林路上，第三、四節車廂竟脫節，列車當場行駛中「分身」，最後完全停住時甚至相隔近五百公...

癌友儲存幹細胞 「自己救自己」

許多人曾因關節肌肉損傷，而接受過「高濃度血小板血漿」（PRP）增生治療，但效果因人而異，北醫與長春藤生物科技攜手研究發現...

台北文創天空創意節 餐桌召喚好時光一團合樂優選

台北松山文創園區廣場擺上一張台式圓形轉盤餐桌，桌上滿是各種菜餚和餐具造型的聲音裝置；當民眾圍坐轉盤，菜餚餐具互相敲擊，發...

吃檳榔吞檳榔汁 建築工血鈣飆高竟急性腎衰竭

高雄39歲建築工人「阿風」嚼檳榔20多年，每月至少花上4千元，嚼檳榔時連汁也吞下肚提神，最近他尿量變少顏色變深、持續胸悶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。