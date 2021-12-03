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創入冬新低溫 彭啟明：周六清晨仍然冷

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天清晨創下今年入冬新的低溫紀錄，白天陽光出來後，溫度就會顯著回溫，預計今天北部溫度在13-20度，中部14-22度，南部15-24度，東半部15-24度。本報資料照片
今天清晨創下今年入冬新的低溫紀錄，白天陽光出來後，溫度就會顯著回溫，預計今天北部溫度在13-20度，中部14-22度，南部15-24度，東半部15-24度。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天清晨創下今年入冬新的低溫紀錄，主要是台北氣象站的紀錄，跌到13度，這是代表性測站中的新低溫紀錄。

他說，其他郊區的測站沒有比11月上旬那波來得低，大致上北部空曠郊區的低溫是8-10度，中南部郊區低溫11-13度。

彭啟明表示，如果看從冷高壓的結構來看，對台灣影響勢力有稍減弱趨勢，但這時候很晴朗，加上內陸風速較弱，輻射冷卻顯著的發威，尤其在風速較小的地方，地形和地貌的差別，才會有這種距離幾公里內，溫度差四五度的現象。

由於水氣減少，今天白天陽光一出來，溫度就會顯著回溫，預計今天北部溫度在13-20度，中部14-22度，南部15-24度，東半部15-24度。

他說，周六的天氣和今天類似，尤其是周六清晨，預期仍會有低溫出現，冷的程度和今天清晨類似，仍要注意空曠郊區的低溫。

彭啟明表示，這波的冷空氣在周六白天，隨著冷高壓的逐漸東移，冷空氣的勢力也會減弱，各地都會回溫，在周日一這兩天，平均溫度會比目前回溫2到4度以上，不會感覺那麼凍了。但有些鋒面雲系的水氣接近，東北部迎風面仍有局部陣雨發展機會。

他說，下周大致上維持東北偏東風，或是東北風的型態，溫度不會再降太多，維持較為舒適的環境，類似的天氣將持續有7-10天以上，不會那麼冷了，再下一波的冷空氣還要再等等，但以目前趨勢上來看，反而不像11月這樣來三波冷高壓，那麼頻繁，但整體進入氣候時序上的冬季，溫度還是有下滑。

彭啟明表示，而今年第21號颱風妮亞圖，對東亞陸地沒影響，目前已經增強到中心最大風速每秒45公尺，是最強的時後，預計往東北方前進後逐漸消散減弱，外圍水氣也對台灣沒有影響。

低溫 彭啟明

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