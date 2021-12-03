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影／整車烏魚傾洩而下「烏魚瀑布」壯觀烏魚季限定景觀

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
烏魚季登場，嘉義縣沿海布袋鎮及東石鄉養殖漁民忙剖魚取卵，載滿烏魚貨車運到盤商集貨站，整車傾洩而下，有如「烏魚瀑布」，相當壯觀。記者魯永明／翻攝
烏魚季登場，嘉義縣沿海布袋鎮及東石鄉養殖漁民忙剖魚取卵，載滿烏魚貨車運到盤商集貨站，整車傾洩而下，有如「烏魚瀑布」，相當壯觀。記者魯永明／翻攝

烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，面積逾200公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地，今年量減價揚，沿海布袋鎮及東石鄉養殖漁民忙剖魚取卵，載滿烏魚貨車運到盤商集貨站，整車傾洩而下，有如「烏魚瀑布」，相當壯觀。

去年疫情養殖烏魚豐產，餐廳及外燴食材烏魚子需求減少，外銷拓展困難，價格下跌，產地濕烏魚卵盤價每8兩重跌到750元，今年量減價揚，烏魚子大盤商蔡義柏說，養殖放養量少，疫情緩和，餐廳外燴需求量增加，進口烏魚子因疫情減少進口，產地盤價較去年上漲，濕卵8兩重950元。

縣府漁業科長張建成說，漁民、盤商會在剖烏場試卵子，拿幾尾魚來檢查魚卵成熟度，避免太早收成卵子不夠大，損失重量等於與錢過不去，但若太慢收成，一旦成了油子價格對半，也是利潤損失。

北風吹起大約白露後，雌烏魚卵巢就會開始成長，經過約2至2.5個月，卵巢就達到成熟飽滿程度。掌握烏魚收成時機，非常重要，通常要靠有經驗的人判斷，才不會出現卵巢發育不足或過熟，烏魚子師傅剖開魚腹後，會檢視消化道顏色、卵巢質量、腹腔脂肪厚度、尾鰭肉厚度，了解卵巢是否還會再飽滿，判斷最佳收成時間。

製作烏魚子工序繁複，漁村人力缺乏，人力主要靠婆婆媽媽及移工，製作烏魚子，從收成時間、魚卵分級、刮血、綁線、凍結、鹽漬、脫鹽、整型、修補、重壓、乾燥、包裝，需細緻手工及耐心，才能做出頂極烏金！

製作烏魚子工序繁複，漁村人力缺乏，人力主要靠婆婆媽媽及移工。圖／張建成提供
製作烏魚子工序繁複，漁村人力缺乏，人力主要靠婆婆媽媽及移工。圖／張建成提供
烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，今年量減價揚，沿海布袋鎮及東石鄉養殖漁民忙剖魚取卵。 圖／讀者提供
烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，今年量減價揚，沿海布袋鎮及東石鄉養殖漁民忙剖魚取卵。 圖／讀者提供
烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，今年量減價揚，沿海布袋鎮及東石鄉養殖漁民忙剖魚取卵。 圖／讀者提供
烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，今年量減價揚，沿海布袋鎮及東石鄉養殖漁民忙剖魚取卵。 圖／讀者提供
烏魚季登場，嘉義縣沿海布袋鎮及東石鄉養殖漁民忙剖魚取卵，載滿烏魚貨車運到盤商集貨站，整車傾洩而下，有如「烏魚瀑布」，相當壯觀。記者魯永明／翻攝
烏魚季登場，嘉義縣沿海布袋鎮及東石鄉養殖漁民忙剖魚取卵，載滿烏魚貨車運到盤商集貨站，整車傾洩而下，有如「烏魚瀑布」，相當壯觀。記者魯永明／翻攝

疫情 漁民 婆婆

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