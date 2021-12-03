雙胞胎赤鯮與盤仔有價差 專家教秒懂盤仔假赤鯮免被騙

現在正是赤鯮盛產的季節，在市場上常見體色鮮艷的赤鯮，這鯛科的赤鯮黃背牙鯛，野生盛產期為秋冬季，是當季美味的高級海鮮；而赤鯮與盤仔紅鋤齒鯛外型長的酷似，被稱為海中雙胞胎，因為長得實在是超級像，常常讓人混淆不清，價格也有差別，所以有「盤仔假赤鯮」的俚語，海科館專家教你怎麼分。

海科館產學交流組主任陳麗淑博士今天說，事實上赤鯮與盤仔這兩種魚都很好吃，赤鯮在基隆主要是用籠具捕捉，是屬於友善環境漁法的漁貨。赤鯮因為較紅的外表及較大的體型，所以與盤仔相較，相對價位較高，而盤仔價位則較親民，這兩種魚單純抹鹽、油煎就非常的美味。

至於如何保護自己的荷包不被坑，以及如何分辨這兩種魚？陳麗淑說，最顯而易見的是盤仔魚背鰭常有2條特別延長的鰭條；兩者在體型上有明顯差異，赤鯮體型較大，而盤仔魚大概就只有手掌大；赤鯮的魚身是紅色，在背鰭下方有3個金黃色的斑塊，而盤仔魚沒有。另外，在鰓蓋後方盤仔魚有一深紅色條，赤鯮沒有。

海科館實體課程「海味不設限」12月加開兩場，延續船長帶路旬魚慢食的精神，將利用在地當季食材加西式料理手法完成中西合璧的異國海鮮料理。兩場次課程分別為12月11日、31日。

海科館館長陳素芬表示，海科館海洋教育的推廣，針對不同對象採多元的活動辦理，也透過生態廚房，展開知能與生活實用並行的方式，「海味不設限」活動吸引有許多親子團體的報名，12月課程除了邀請大家認識基隆當季的海鮮外，也能夠將美味的料理技巧帶回家，享受海洋豐盛的資源。