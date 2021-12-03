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阿里山季節限定美景楓紅了！賞楓季登場三角楓青楓爭豔

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供

嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。

蘇家弘從阿里山公路消防分隊到新中橫塔塔加路段之間，觀察拍攝楓紅美景，阿里山楓葉轉紅，呈現綠、黃、橘、紅交錯景緻，想要賞楓美景民眾可以上山。

最佳賞楓期每年11月到年底，阿里山森林遊樂區青楓、紅榨槭（台灣紅榨楓）等楓樹，紛紛轉黃變紅，開始呈現綠、黃、橘、紅交錯景緻。

除阿里山公路台18線89至95K青楓陸續轉紅，阿里山國家森林遊樂區小笠原山、祝山、對高岳、沼平公園的台灣紅榨楓，也陸續接棒變色，天氣愈冷楓葉愈美麗。

本土新冠疫情雖緩和，國際間又有南非新變種病毒OMICRON威脅，國境大門未開，以往國人熱門的日本賞楓之旅無法成行，旅行社改規畫國旅阿里山賞楓之旅，受遊客歡迎，阿里山遊樂區假日遊客增加，飯店民宿訂房也大增，商家喜迎遊客。

嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
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嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。圖／蘇家弘提供
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阿里山 森林遊樂區 疫情

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