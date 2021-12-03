阿里山季節限定美景楓紅了！賞楓季登場三角楓青楓爭豔

嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘這幾天在阿里山公路90K至96K觀察生態，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，限定美景動人。

蘇家弘從阿里山公路消防分隊到新中橫塔塔加路段之間，觀察拍攝楓紅美景，阿里山楓葉轉紅，呈現綠、黃、橘、紅交錯景緻，想要賞楓美景民眾可以上山。

最佳賞楓期每年11月到年底，阿里山森林遊樂區青楓、紅榨槭（台灣紅榨楓）等楓樹，紛紛轉黃變紅，開始呈現綠、黃、橘、紅交錯景緻。

除阿里山公路台18線89至95K青楓陸續轉紅，阿里山國家森林遊樂區小笠原山、祝山、對高岳、沼平公園的台灣紅榨楓，也陸續接棒變色，天氣愈冷楓葉愈美麗。