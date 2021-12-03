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基隆8度低溫！吳德榮：今明兩天乾冷大陸冷氣團籠罩

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天乾冷的大陸冷氣團籠罩，各地皆是晴朗穩定的天氣。白天因冷空氣漸減弱而逐日緩升，在陽光下舒適。本報資料照片
今明兩天乾冷的大陸冷氣團籠罩，各地皆是晴朗穩定的天氣。白天因冷空氣漸減弱而逐日緩升，在陽光下舒適。本報資料照片

中央氣象局今晨發布低溫特報，輻射冷卻影響，西半部及金門氣溫偏低，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨強輻射冷卻彌補了大陸冷氣團的減弱，氣溫降得更低。今天北部9至21度，中部10至25度，南部12至26度，東部12至25度。

根據氣象局資料顯示，今晨低溫排行前十名都跌破10度；以基隆市國三S007K測站上午6時19分測得8.0度最低，其次是桃園市大溪永福測站8.3度、基隆市國三S004K的8.4度。

他說，台北氣象局也已降至13.1度，而符合大陸冷氣團定義。

今明兩天乾冷的大陸冷氣團籠罩，各地皆是晴朗穩定的天氣。白天因冷空氣漸減弱而逐日緩升，在陽光下舒適，但夜間因強輻射冷卻加成、早晚氣溫降得非常低，日夜氣溫劇烈變化、要特別注意穿著調整。

明天清晨仍將出現類似今晨的低溫，平地最低氣溫仍可降至10度以下。

周日轉偏東風，冷空氣減弱，白天氣溫升、清晨氣溫仍偏低；西半部晴朗，東半部偶有局部降雨的機率。

下周一微弱鋒面掠過，北部、東半部轉有局部雨。下周二至周四東北季風影響，冷空氣較這波弱很多，北台略轉涼、早晚微冷，其他地區影響較輕微；下周二北部、東半部有局部短暫雨。下周三、周四東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，第21號颱風妮亞圖今晨2時已增強至極致，未來轉向東北，強度將減弱並逐漸變性為溫帶氣旋。

吳德榮說，第21號颱風妮亞圖今晨2時已增強至極致，未來轉向東北，強度將減弱並逐漸變性為溫帶氣旋。圖／取自氣象局網站
吳德榮說，第21號颱風妮亞圖今晨2時已增強至極致，未來轉向東北，強度將減弱並逐漸變性為溫帶氣旋。圖／取自氣象局網站

冷氣團 氣象局

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