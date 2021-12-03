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文物也要專屬醫院定期健檢 美術館競相成立修復中心
歐美稍具規模的美術館，必定擁有自己的修復師和修復室，定期為文物進行「健檢」。文化部2016年大修文資法，宣稱要讓台灣「文資立國」，文物的保存維護是當務之急，國內卻嚴重缺乏修復人才，文化界呼籲將修復師的聘用列為美術館的必備條件。去年底成立修復中心的台南市立美術館(南美館)不僅聘專任修復師，更是台灣首個館舍興建前便與修復師討論如何規劃修復室的美術館。明年動工的故宮南院國寶館、即將擴建的北美館藝術園區，甚至準備開放修復中心，讓畫作的修復過程也成為民眾觀賞的焦點。
南美館是台灣目前唯一接受私人委託修復的公立美術館。南美館研究典藏主任余青勳指出，南美館美術科學研究中心迄今已接受24件委託修復，價格為1萬元到10多萬不等。她指出，修復中心的功能是為藝術品做檢測、研究、修護及修復，一旦藝術作品發生老化或受損的現象，修復師便啟動為作品進行檢測與研究，研擬最適切的方式修復。美術館也可透過修復過程，長期累積顏料、畫作材質等科學數據，逐漸建立畫作的DNA資料庫，協助判斷真偽。
台灣修復系所的畢業生不多。但余青勳指出，台灣修復師的職場早已飽和，許多畢業生無法順利銜接職場。美術館若能將修復師納入編制，才能刺激台灣修復師的市場。南美館修復中心與台藝大等多間學校簽訂備忘錄，希望成為將修復師導入職場的橋樑。
北美館典藏組長方美晶透露，規劃中的北美館修復中心，將設針對油畫與紙質的可見式修復室，適度開放民眾參觀。修復室也特別設有天井引進北面的自然光，讓修復師進行修色時顏色更精準。故宮南院預計2026年落成的「故宮國寶文物修復展示館(國寶館)」，則規劃開放式庫房及文物修護空間，修護過程也將是展覽重點。
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