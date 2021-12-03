聽新聞
test
0:00 / 0:00

文物也要專屬醫院定期健檢 美術館競相成立修復中心

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
修復設備身價不低於畫作，這部掃描式高光譜相機要價近千萬。圖／南美館提供
修復設備身價不低於畫作，這部掃描式高光譜相機要價近千萬。圖／南美館提供

歐美稍具規模的美術館，必定擁有自己的修復師和修復室，定期為文物進行「健檢」。文化部2016年大修文資法，宣稱要讓台灣「文資立國」，文物的保存維護是當務之急，國內卻嚴重缺乏修復人才，文化界呼籲將修復師的聘用列為美術館的必備條件。去年底成立修復中心的台南市立美術館(南美館)不僅聘專任修復師，更是台灣首個館舍興建前便與修復師討論如何規劃修復室的美術館。明年動工的故宮南院國寶館、即將擴建的北美館藝術園區，甚至準備開放修復中心，讓畫作的修復過程也成為民眾觀賞的焦點。

南美館是台灣目前唯一接受私人委託修復的公立美術館。南美館研究典藏主任余青勳指出，南美館美術科學研究中心迄今已接受24件委託修復，價格為1萬元到10多萬不等。她指出，修復中心的功能是為藝術品做檢測、研究、修護及修復，一旦藝術作品發生老化或受損的現象，修復師便啟動為作品進行檢測與研究，研擬最適切的方式修復。美術館也可透過修復過程，長期累積顏料、畫作材質等科學數據，逐漸建立畫作的DNA資料庫，協助判斷真偽。

台灣修復系所的畢業生不多。但余青勳指出，台灣修復師的職場早已飽和，許多畢業生無法順利銜接職場。美術館若能將修復師納入編制，才能刺激台灣修復師的市場。南美館修復中心與台藝大等多間學校簽訂備忘錄，希望成為將修復師導入職場的橋樑。

北美館典藏組長方美晶透露，規劃中的北美館修復中心，將設針對油畫與紙質的可見式修復室，適度開放民眾參觀。修復室也特別設有天井引進北面的自然光，讓修復師進行修色時顏色更精準。故宮南院預計2026年落成的「故宮國寶文物修復展示館(國寶館)」，則規劃開放式庫房及文物修護空間，修護過程也將是展覽重點。

南美館美術科學研究中心設備齊全，宛如一間藝術品的醫院。圖／南美館提供
南美館美術科學研究中心設備齊全，宛如一間藝術品的醫院。圖／南美館提供
修復師展示其修復侯金水〈難民系列〉作品的照片。修復師蹲下修復畫作的姿勢與身旁的雕像幾乎一模一樣。記者陳宛茜／攝影
修復師展示其修復侯金水〈難民系列〉作品的照片。修復師蹲下修復畫作的姿勢與身旁的雕像幾乎一模一樣。記者陳宛茜／攝影
南美館編制三名修護師，各有專長並且經驗豐富，具有高度專業修復能力。圖／南美館提供
南美館編制三名修護師，各有專長並且經驗豐富，具有高度專業修復能力。圖／南美館提供

美術館 故宮南院

延伸閱讀

李遠哲院長諾貝爾獎章捐贈臺史博 今起於常設展出

白天鵝衡美雙強聯手 打造美術館創世經典輕豪邸

就像住進美術館！京都鴨川「藝術型飯店」　31間主題房超吸睛

中山醫院前院長涉陸籍女賣淫案 檢調今約談前三總院長到案

相關新聞

英保育團體 點名台灣賣瀕危沙魚翅

我國從一○一年起就推動「沙魚鰭不離身」政策。不過，英國沙魚保育ＮＧＯ團體「沙魚守護者Shark Guardian」公布調...

港口卸貨、禁止轉載 環團：政府應確實執法

英國ＮＧＯ團體「沙魚守護者Shark Guardian」指出我販賣瀕危沙魚翅，國內環團認為，我國海上監管措施確實不足，應...

復興號行駛中脫節 分身500公尺

台鐵六一一次復興號前晚北上快到花蓮鳳林路上，第三、四節車廂竟脫節，列車當場行駛中「分身」，最後完全停住時甚至相隔近五百公...

癌友儲存幹細胞 「自己救自己」

許多人曾因關節肌肉損傷，而接受過「高濃度血小板血漿」（PRP）增生治療，但效果因人而異，北醫與長春藤生物科技攜手研究發現...

臺北文創天空創意節 餐桌召喚好時光一團合樂優選

台北松山文創園區廣場擺上一張台式圓形轉盤餐桌，桌上滿是各種菜餚和餐具造型的聲音裝置；當民眾圍坐轉盤，菜餚餐具互相敲擊，發...

文物也要專屬醫院定期健檢 美術館競相成立修復中心

歐美稍具規模的美術館，必定擁有自己的修復師和修復室，定期為文物進行「健檢」。文化部2016年大修文資法，宣稱要讓台灣「文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。