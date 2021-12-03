臺北文創天空創意節開幕 台式轉盤餐桌邀你「聽」飯

台北松山文創園區廣場擺上一張台式圓形轉盤餐桌，桌上滿是各種菜餚和餐具造型的聲音裝置；當民眾圍坐轉盤，菜餚餐具互相敲擊，發出烹飪、備食、吃飯等飲食記憶的聲音與節奏。這是2021「台北文創天空創意節」優選作品「一團合樂」，創作團隊「躁咖藝術」指出，作品靈感誕生於疫情隔離期間，期望透過聲音裝置召喚疫情前人們歡聚共餐的美好時光，「歡迎大家一起來看、玩、聽一頓飯！」

台北文創基金會主辦的2021「台北文創天空創意節」昨開幕。本屆以「解•邊界 ReStart」為徵件主題，共收到223件創意提案，經過水越設計創辦人周育如、Bito創意總監劉耕名、豪華朗機工團長暨共同創辦人張耿華、策展人林怡華、及台北文創基金會董事暨執行長劉麗惠等評審評選，由「一團合樂」拿下120萬的製作費，學生團隊「無風帶工作室」則以防疫隔板打造的「Flew」拿下60萬製作費，兩件作品即起於台北文創一樓文化廣場展出，展至明年1月2日。此外還有12組拿下「好點子獎」的團隊，也將透過特別的語音導讀介紹作品。展覽期間，每個週末假日還會安排風格市集和互動演出。

台北文創基金會總幹事張雅齡表示，本屆天空創意節月徵件剛起步，就遭遇疫情三級警戒的嚴峻挑戰，基金會仍堅持為創作新銳提供助力、克服重重難關。她透露，本屆作品也將首度跨出台北，明年1月25日移展至高雄文創新地標「棧貳庫KW2」。高雄土開公司董事長沈妙姿表示，天空創意節於高雄特展開幕之後，高雄燈會也緊接著登場，屆時「整個高雄就是藝術。」

「一團合樂」是少見的不插電裝置藝術，必須靠人的觸碰才能完成。創作團隊「躁咖藝術」指出，創作發想階段遇上三級警戒，團員只能靠視訊溝通、渴望疫情前和親友、戀人坐下吃一頓飯的美好日常，因此創作這件作品，希望傳達聚餐聊天時的聲音記憶。這件作品的核心是「人的參與」，必須靠大家觸碰發出聲音，作品才得以完整。評審周育如指出，「一團合樂」利用細微的聲音，引領民眾體驗久違的圍坐共餐的感動。

另一件優選作品「Flew」，利用防疫隔板加上動力組成風車，排列成一座動態迷宮。當觀眾使用酒精消毒時便啟動裝置，在開開闔闔的隔板與隔板間尋找出口時，彷彿來到疫情期間一個人的隔離狀態。團隊「無風帶工作室」表示，疫情改變了人的空間感，「Flew」希望再現疫情期間人們在實體空間的心理狀態。