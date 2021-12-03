2021科技醫療展開跑 新光醫院非接觸問診守護民眾健康
2021台灣醫療科技展於12月2日至5日在台北南港展覽館舉辦，新光醫院力抗疫情堅守醫療防線，透過非接觸式等全面強化防疫管理，包括導入無擾式數據感測器、手持式非侵入式血流感測器以及遠距醫療方案，開放家庭醫學科、心臟內科、胸腔內科等科別，展現新光醫院防疫決心。
新冠疫情帶來嚴峻挑戰，新光醫院展場醫療特色亮點，導入無擾式數據感測器，透過熱影像溫度偵測病患體溫、生理雷達偵測呼吸心律和心跳、雙向視訊鏡頭進行視訊問診及視訊探病，可全天候管理檢疫民眾的心跳、體溫等健康狀態，並能在不用接觸的形況下進行問診，確保醫護人員安全，達到防疫零死角。
另外新光醫院也導入與國立陽明交通大學合作的「手持式非侵入式血流感測器」，搭配手機APP以隨時量測透析病人的血管健康狀況，也可以讓病人在家自我監測，保障每位血液透析患者的醫療品質。
疫情影響提升遠距看診需求，新光醫院導入遠距醫療方案，民眾可透過遠距醫療App遠距看診，目前已開放家庭醫學科、心臟內科、胸腔內科等科別。新光醫院透過非接觸式等方式全面強化防疫管理，不僅保護民眾健康，也保護第一線醫護人員安全，在嚴峻的防疫戰場上持續貢獻心力。
板橋新光健檢中心昕新智慧診所與新光醫院合作展出，導入臨床高解析度電子式腸胃鏡及德國新型內視鏡懸臂系統提升來院客戶之檢查品質與安全性，讓檢查更完善，自7月開幕以來己累積近2000人次無痛大腸鏡檢查。昕新智慧診所App也可隨時線上預約健檢，也能輔助進行健康風險評估及健康分級分群，並透過App線上查詢年度健檢報告，落實無紙化健檢。
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