2021科技醫療展開跑 新光醫院非接觸問診守護民眾健康

2021台灣醫療科技展於12月2日至5日在台北南港展覽館舉辦，新光醫院力抗疫情堅守醫療防線，透過非接觸式等全面強化防疫管理，包括導入無擾式數據感測器、手持式非侵入式血流感測器以及遠距醫療方案，開放家庭醫學科、心臟內科、胸腔內科等科別，展現新光醫院防疫決心。

新冠疫情帶來嚴峻挑戰，新光醫院展場醫療特色亮點，導入無擾式數據感測器，透過熱影像溫度偵測病患體溫、生理雷達偵測呼吸心律和心跳、雙向視訊鏡頭進行視訊問診及視訊探病，可全天候管理檢疫民眾的心跳、體溫等健康狀態，並能在不用接觸的形況下進行問診，確保醫護人員安全，達到防疫零死角。

另外新光醫院也導入與國立陽明交通大學合作的「手持式非侵入式血流感測器」，搭配手機APP以隨時量測透析病人的血管健康狀況，也可以讓病人在家自我監測，保障每位血液透析患者的醫療品質。

疫情影響提升遠距看診需求，新光醫院導入遠距醫療方案，民眾可透過遠距醫療App遠距看診，目前已開放家庭醫學科、心臟內科、胸腔內科等科別。新光醫院透過非接觸式等方式全面強化防疫管理，不僅保護民眾健康，也保護第一線醫護人員安全，在嚴峻的防疫戰場上持續貢獻心力。