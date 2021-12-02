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日統客運4路線驚傳明年2月收攤 公總回應了曝替代路線

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
日統客運示意圖。聯合報系資料照
日統客運示意圖。聯合報系資料照

繼阿羅哈客運擬於13日停駛最後北高和北嘉兩條路線，日統客運也傳出，斗六、四湖、北港、民雄往返台北四條路線，明年2月4日到期將不再繼續營運。

對此，交通部公路總局嘉義區監理所表示，該公司經營目前營運正常，業者亦已提送續營計畫申請，但因投資考量暫緩，仍持續與公司溝通協商中，並請公司隨時回報最新狀況及決策，後續將密切與該公司聯繫，督導各項整備工作。

公總說，目前日統客運經營國道客運路線，為7000(斗六-台北)、7001(北港-台北)、7002(四湖-台北)、7005(民雄-台北)計四條，目前四條路線匯集於西螺轉乘往返台北，每條路線每日往返營運班次平日及周六各六班、周五及周日各八班。目前不影響營運班次，民眾如有購買日統客運預售票也無須擔心。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，日統客運目前有台北到斗六、北港、四湖、民雄四條路線，它對雲林地區長期有貢獻，相信不會輕易喊停。近年公路總局持續給予輔導，例如透過平面接駁集中旅客，再從西螺發車北上，以節省營運成本。

公總說，有關四條路線台北市往返雲林斗六、四湖、北港與嘉義民雄替代路線，計有統聯客運「【1633】台北－北港－四湖鄉、【1635】台北－虎尾－四湖鄉、【1636】台北－西螺－四湖鄉、【1637】台北－西螺－林厝寮－四湖鄉及國光客運「【1838】台北-高雄（經西螺交流道）路線等路線提供民眾參考運用，如業者確實無續營意願，嘉義區監理所將會啟動代駛機制商請其他業者支援，不使客運路線中斷。

北港 斗六 嘉義

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