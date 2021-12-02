花蓮慈院、尖端醫完成自體間質幹細胞治脊髓損傷

五年前一場車禍，讓簡先生人生風雲變色，因為傷及胸椎第5、6節脊髓，以致胸部以下癱瘓，沒有知覺，也不會痛，上廁所得自行導尿，當時顱內出血，導致他喪失飢餓感覺，及短暫失去味覺與嗅覺。但生性樂觀的他積極復健，盡管下半身還是沒有知覺，但上半身練得強壯，不輸健美先生。

簡媽媽不希望兒子人生就這麼過，得知花蓮慈院提供自體間質幹細胞治療，幫助脊髓損傷病友重新站起來，陪著兒子從南投翻山越嶺來到花蓮慈濟，今年8月接受評估，11月初剛完成自體骨髓間質幹細胞回輸手術，簡先生成為國內第一個接受自體間質幹細胞療法的脊髓損傷患者。

花蓮慈院院長林欣榮、尖端醫董事長蘇文龍於「2021台灣醫療科技展」開幕首日舉辦聯合記者會，聯手點亮「尖端醫療，能醒能走」希望之燈，象徵骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷展開新紀元。

衛福部次長石崇良致詞時表示，花蓮慈院重視醫療新技術發展，在特管法修訂頒布後，不僅是第一家提出申請細胞治療計畫的醫院，也是第一家通過骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷的團隊。

花蓮慈院神經醫學科學中心主任邱琮朗、尖端醫細胞醫學部副處長陳鈺霖說明「全方位脊髓損傷功能重建與幹細胞在神經損傷的應用」。林欣榮表示，自體骨髓間質幹細胞回輸手術希望突破醫療限制，幫助肢體癱瘓的病人。

「脊髓損傷如果進展到慢性期（六個月後），傳統治療方式就只剩復健。」邱琮朗說，受傷超過半年的脊髓損傷病友，單靠復健，進展有限。花蓮慈院積極發展再生醫學，與尖端醫合作通過衛福部的脊髓損傷細胞治療。

邱琮朗表示，骨髓中的間質幹細胞，具有免疫調節與細胞分化的能力，同時有會誘導神經細胞再生。自體骨髓間質幹細胞治療是由血液腫瘤科醫師從病人體內抽取骨髓，交由尖端醫細胞製備場進行分離萃取及培養，四周後，再由神經外科醫師回輸移植到脊髓損傷的病灶處。

簡先生期待接受細胞治療後，下半身可以恢復知覺，不要讓媽媽暗地流淚傷心。簡媽媽則充滿信心，她說，「哪怕只有一點點的希望，也要試試看。」相信依兒子倔強的個性及韌度，一定可以再站起來。

邱琮朗指出，細胞治療持續進展中，目前臨床運用，以骨髓幹細胞最為成熟，有些病人下半身能恢復到有知覺，或是膀胱功能復原到能感受想上廁所的感覺。