台中榮總連線200公里開達文西手術 小英總統如臨現場

醫療科技展今於南港展覽館展開，總統蔡英文昨天到，第一站到到台中榮總展區，觀看台中榮總的5G達文西手術協作平台。由台中榮總院長陳適安親自介紹， 喉頭頸科主任王仲祺與遠在200公里外的中榮手術室即時連線，讓蔡總統如臨手術現場，充分發揮5G零時差的特色。

台中榮總積極發展人工智慧（AI）、智慧流程、遠距醫療協作等先進技術，在本屆醫療科技展以「浪潮下的智慧醫療─台中榮總5G時代」為題，展現智慧醫療成果。除了陳適安與王仲祺，現場還有副院長李政鴻、大腸直腸外科主任蔣峰帆等達文西手術團隊，透過5G網路共展成果。

蔡英文今天與立法院長游錫堃、生策會創辦人王金平、生策會副會長楊泮池、衛福部次長石崇良等人一同參與開幕典禮。她於開幕致詞時指出，台灣去年提出「台灣精準健康戰略產業發展方案」，今年將持續加碼推動，不僅增加設置生技醫療聚落，政府也將透過基金投資等，帶動台灣的「大健康產業」。