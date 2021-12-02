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台中榮總連線200公里開達文西手術 小英總統如臨現場
醫療科技展今於南港展覽館展開，總統蔡英文昨天到，第一站到到台中榮總展區，觀看台中榮總的5G達文西手術協作平台。由台中榮總院長陳適安親自介紹， 喉頭頸科主任王仲祺與遠在200公里外的中榮手術室即時連線，讓蔡總統如臨手術現場，充分發揮5G零時差的特色。
台中榮總積極發展人工智慧（AI）、智慧流程、遠距醫療協作等先進技術，在本屆醫療科技展以「浪潮下的智慧醫療─台中榮總5G時代」為題，展現智慧醫療成果。除了陳適安與王仲祺，現場還有副院長李政鴻、大腸直腸外科主任蔣峰帆等達文西手術團隊，透過5G網路共展成果。
蔡英文今天與立法院長游錫堃、生策會創辦人王金平、生策會副會長楊泮池、衛福部次長石崇良等人一同參與開幕典禮。她於開幕致詞時指出，台灣去年提出「台灣精準健康戰略產業發展方案」，今年將持續加碼推動，不僅增加設置生技醫療聚落，政府也將透過基金投資等，帶動台灣的「大健康產業」。
今年台灣醫療科技展以打造「全台最大健康派對」為主軸，推動個人精準醫療健康。蔡總統表示，去年台灣精準健康戰略產業發展方案，結合人工智慧互聯網，結合健康大數據等共享應用，可發展全方位的個人化精準健康服務，打造台灣特有精準健康品牌，將持續打造生技醫藥聚落，透過這些經驗加速藥研發、生醫產業的發展。
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