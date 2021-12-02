飲食文化不同 海洋學者：某些物種我國比國際更嚴格

我國遭英國鯊魚保育NGO「鯊魚守護者Shark Guardian」指控，販賣保育瀕危的鯊魚翅，認為台灣管理鬆散；海大環境生物與漁業科學學系教授莊守正表示，保育團體炒這議題「很無聊」，列為華盛頓公約(CITES)附錄二的物種，本來就可以在規範下交易、利用，這是合法的；且這是我國餐桌上的飲食文化，外國人不吃，為何老是認為我國不關心？

莊守正表示，保育分等級，不同的等級有不同的保育方式，就算我國的法令也是，某些等級的物種，不能獵殺、持有、販賣；以CITIS為例，附錄一的物種不行，但是附錄二的物種是可允許利用，在依訂規範下可進出口。

他說，某些保育團體總是認為我國對於野生動物沒這麼愛護，吃很多海洋生物；但實際上台灣陸地沒甚麼資源，因此我國會利用海上資源，鯊魚就是我國餐桌上的選項，我國的飲食文化會將鯊魚全魚利用；經過調查研究發現，確實某些資源變少了，依照我國的法令，某些鯊魚列為禁捕，比如大白鯊、鯨鯊、巨口鯊、象鯊、蝠魟等，但這些物種在CITIS是附錄二、可捕捉利用的物種，但我國規範禁捕，比國際規範更嚴格。

莊守正表示，附錄二的物種，本來就是合法可以抓，可以利用，我國有自己的飲食文化與立場，在某些物種的管理比CITIS更嚴格，是超標準的，保育團體每次都在談、允許捕捉利用的CITIS附錄二，台灣遠洋漁船在公海上，一百噸以上的大船數百艘在三大洋作業，也許也會有少數不守法的漁船，但保育團體、環保團體不能每次都用一兩個案例、不斷醜化台灣漁船漁業。

他說，若嚴格要說，從道德角度可能觀感不好，但老外不吃這東西，卻老是說我國不關心？仔細思考，不吃的人跟吃這東西的人，到底誰比較關心這些生物？他認為我國的主管機關，面對保育團體多次的抨擊，應該更清楚的說明回應。