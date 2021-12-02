北醫、長春藤攜手破解生長因子PRP作用機轉之謎

許多人曾因關節肌肉損傷，而接受過「高濃度血小板血漿」（PRP）增生治療，但效果因人而異，北醫與長春藤生物科技研究發現，關鍵在生長因子活化程度，活化程度愈高，修復效果愈好，該研究成果日前刊登於國際期刊「國際分子科學雜誌」。

北醫助理教授沈耀安表示，PRP可改變細胞代謝、促進傷口癒合，但過去30年來，作用機轉及路徑仍舊成謎。這項研究證實，活化後PRP的生長因子顯著提升，傷口能在24小時內口癒合8至9成。未被活化的PRP對照組，平均在3天後，傷口才癒合，沈耀安說，「有無經過活化程序，是PRP治療有效性關鍵。」

沈耀安解釋，該項研究以傳統PRP為實驗組，接受長春藤預防醫學3小時活化的PRP作為對照組，結果顯示，活化後PRP的生長因子顯著提升，並促使纖維母細胞走糖解代謝，快速產生能量。

研究更發現，活化後的PRP促進纖維母細胞走糖解代謝路徑，減少粒線體代謝過程所產生的自由基，透過增強抗氧化酵素，來壓制自由基，延緩細胞衰老，有助於傷口癒合，且具有延緩老化的研究潛力。

在造血幹細胞研究領域上，台大醫學系教授暨長春藤生物科技研發室主持人林凱信表示，最新趨勢為周邊血幹細胞，不少癌友事先儲存周邊血幹細胞，「用自己的細胞救自己」，成效較佳，且減少異體移植副作用風險。

林凱信解釋，癌友接受化療時，雖然殺死癌細胞，但身體也承受某些傷害，如將預先凍存的幹細胞輸回自己體內去，就有機會改善症狀，另具有安全性高、副作用低、取得方便等優勢。

相較之下，臍帶血在成人臨床應用上，就顯得式微，林凱信分析，一份臍帶血可用來治療20公斤的病童，成年人如需臍帶血治療，就必須集合2至3袋，增加異體移植副作用風險。

長春藤生物科技董事長莊雅清表示，在成人幹細胞治療運用及儲存上，與北醫、高醫、花蓮慈濟等醫學中心緊密合作，共同推動臨床應用，將研究成果普及，增進國人健康。

長春藤生物科技於2021年醫療科技展中推出「合作夥伴共創醫學版圖」，包含健康促進管理、檢測、預防醫學、細胞醫學、再生醫學等五大領域。北醫院長邱仲峯、花蓮慈濟院長林欣榮及醫師李宏滿、台中醫師公會理事長陳文侯、高雄醫學大學教授侯明峰等人應邀出席活動。

長春藤生物科技執行長陳炯瑜表示，該公司再生醫學研究成果獲得期刊驗證，除了生長因子活化PRP療程，迄今累積4000多例臨床應用案例。 長春藤生物科技於醫療科技展推出「合作夥伴共創醫學版圖」包含五大領域：健康促進管理、檢測、預防醫學、細胞醫學、再生醫學。左起花蓮慈濟醫院醫師李宏滿、台中醫師公會理事長陳文侯、長春藤生物科技董事長莊雅清、長春藤生物科技執行長陳炯瑜、長春藤生物科技研發室主持人暨台大醫學系教授林凱信、媚登峯集團總經理徐雅彤、長春藤生物科技暨北醫產學計畫協同主持人沈耀安。

圖／北醫提供 長春藤生物科技於2021年醫療科技展中推出「合作夥伴共創醫學版圖」，包含健康促進管理、檢測、預防醫學、細胞醫學、再生醫學等五大領域。花蓮慈濟院長林欣榮（右）及高雄醫學大學教授侯明峰（左）等人應邀出席活動。

記者李樹人／攝影 JointFit關節智能儀器可配合物理治療，緩解疼痛。

圖／長春藤提供