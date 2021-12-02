快訊

李柏璋遭起底是綠前議員助理 陳亭妃胞妹知情：去年已離職

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

北醫、長春藤攜手破解生長因子PRP作用機轉之謎

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
長春藤生物科技攜手北醫，再生醫學研究登國際重量級期刊。(左為長春藤生物科技董事長莊雅清，右為台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯)。 圖／長春藤提供
長春藤生物科技攜手北醫，再生醫學研究登國際重量級期刊。(左為長春藤生物科技董事長莊雅清，右為台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯)。 圖／長春藤提供

許多人曾因關節肌肉損傷，而接受過「高濃度血小板血漿」（PRP）增生治療，但效果因人而異，北醫與長春藤生物科技研究發現，關鍵在生長因子活化程度，活化程度愈高，修復效果愈好，該研究成果日前刊登於國際期刊「國際分子科學雜誌」。

北醫助理教授沈耀安表示，PRP可改變細胞代謝、促進傷口癒合，但過去30年來，作用機轉及路徑仍舊成謎。這項研究證實，活化後PRP的生長因子顯著提升，傷口能在24小時內口癒合8至9成。未被活化的PRP對照組，平均在3天後，傷口才癒合，沈耀安說，「有無經過活化程序，是PRP治療有效性關鍵。」

沈耀安解釋，該項研究以傳統PRP為實驗組，接受長春藤預防醫學3小時活化的PRP作為對照組，結果顯示，活化後PRP的生長因子顯著提升，並促使纖維母細胞走糖解代謝，快速產生能量。

研究更發現，活化後的PRP促進纖維母細胞走糖解代謝路徑，減少粒線體代謝過程所產生的自由基，透過增強抗氧化酵素，來壓制自由基，延緩細胞衰老，有助於傷口癒合，且具有延緩老化的研究潛力。

在造血幹細胞研究領域上，台大醫學系教授暨長春藤生物科技研發室主持人林凱信表示，最新趨勢為周邊血幹細胞，不少癌友事先儲存周邊血幹細胞，「用自己的細胞救自己」，成效較佳，且減少異體移植副作用風險。

林凱信解釋，癌友接受化療時，雖然殺死癌細胞，但身體也承受某些傷害，如將預先凍存的幹細胞輸回自己體內去，就有機會改善症狀，另具有安全性高、副作用低、取得方便等優勢。

相較之下，臍帶血在成人臨床應用上，就顯得式微，林凱信分析，一份臍帶血可用來治療20公斤的病童，成年人如需臍帶血治療，就必須集合2至3袋，增加異體移植副作用風險。

長春藤生物科技董事長莊雅清表示，在成人幹細胞治療運用及儲存上，與北醫、高醫、花蓮慈濟等醫學中心緊密合作，共同推動臨床應用，將研究成果普及，增進國人健康。

長春藤生物科技於2021年醫療科技展中推出「合作夥伴共創醫學版圖」，包含健康促進管理、檢測、預防醫學、細胞醫學、再生醫學等五大領域。北醫院長邱仲峯、花蓮慈濟院長林欣榮及醫師李宏滿、台中醫師公會理事長陳文侯、高雄醫學大學教授侯明峰等人應邀出席活動。

長春藤生物科技執行長陳炯瑜表示，該公司再生醫學研究成果獲得期刊驗證，除了生長因子活化PRP療程，迄今累積4000多例臨床應用案例。

長春藤生物科技於醫療科技展推出「合作夥伴共創醫學版圖」包含五大領域：健康促進管理、檢測、預防醫學、細胞醫學、再生醫學。左起花蓮慈濟醫院醫師李宏滿、台中醫師公會理事長陳文侯、長春藤生物科技董事長莊雅清、長春藤生物科技執行長陳炯瑜、長春藤生物科技研發室主持人暨台大醫學系教授林凱信、媚登峯集團總經理徐雅彤、長春藤生物科技暨北醫產學計畫協同主持人沈耀安。</p><!--10--><p> </p><p> 圖／北醫提供
長春藤生物科技於醫療科技展推出「合作夥伴共創醫學版圖」包含五大領域：健康促進管理、檢測、預防醫學、細胞醫學、再生醫學。左起花蓮慈濟醫院醫師李宏滿、台中醫師公會理事長陳文侯、長春藤生物科技董事長莊雅清、長春藤生物科技執行長陳炯瑜、長春藤生物科技研發室主持人暨台大醫學系教授林凱信、媚登峯集團總經理徐雅彤、長春藤生物科技暨北醫產學計畫協同主持人沈耀安。

圖／北醫提供

長春藤生物科技於2021年醫療科技展中推出「合作夥伴共創醫學版圖」，包含健康促進管理、檢測、預防醫學、細胞醫學、再生醫學等五大領域。花蓮慈濟院長林欣榮（右）及高雄醫學大學教授侯明峰（左）等人應邀出席活動。</p><!--13--><p> </p><p> 記者李樹人／攝影
長春藤生物科技於2021年醫療科技展中推出「合作夥伴共創醫學版圖」，包含健康促進管理、檢測、預防醫學、細胞醫學、再生醫學等五大領域。花蓮慈濟院長林欣榮（右）及高雄醫學大學教授侯明峰（左）等人應邀出席活動。

記者李樹人／攝影

JointFit關節智能儀器可配合物理治療，緩解疼痛。</p><!--16--><p> </p><p> 圖／長春藤提供
JointFit關節智能儀器可配合物理治療，緩解疼痛。

圖／長春藤提供

幹細胞 北醫 花蓮

延伸閱讀

MedTech StartHub登場醫療科技展 生醫創業更有效率

醫療科技展秀肌肉 北醫大明年啟動「雙和生醫園區」

修復增生療法治療膏肓痛

北醫大新書分享永續發展推動 盼帶來正向力量

相關新聞

超幸運！花8元買螢光筆 爽中統一發票特別獎1千萬

超幸運！110年9-10月期統一發票今年11月25日開獎，國稅局屏東分局指出，屏東縣開出統一發票特別獎1千萬，這名幸運兒...

長榮、華航赴日機票又可以訂了！ 每班機不超過100人

全球各地相繼傳出感染新冠病毒Omicron變異株病例，日本首相岸田文雄前天宣布，11月30日起全面禁止外籍人士入境。長榮...

鐵道局闖禍害台鐵復興號脫節 交通部也要罰

台鐵昨天上午發生鋼軌樁斷裂，砸到太魯閣號機車頭，交通部長王國材怒拔工務處長和段長。結果晚間，又發生復興號三、四節車廂脫節...

阿里山清晨超低溫！不減遊客出遊興致 周末民宿旅館爆滿

嘉義縣阿里山氣象站今天凌晨5時許，出現全台第二低溫0.4度C，嘉義市氣象站同時間也測得12度低溫，專家解釋這導因於輻射冷...

9-10月期發票千萬大獎開出13張 花8元成千萬富翁

財政部今天公布110年9-10月千萬特別獎、200萬元特獎中獎清冊，共開出13張及16張，其中一位在屏東市金玉堂批發廣場...

英鯊保育團體指台賣瀕危魚種 高屏業者喊冤

英國鯊魚保育NGO「鯊魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，其中指稱台灣南部漁港一半以上在販賣瀕危的鯊魚翅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。