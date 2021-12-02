台灣醫療科技展登場 醫院參展亮點一次看

台灣醫療科技展今天登場，匯集約30家醫院與科技業者參展，各醫院也展示醫療亮點，包含非侵入式檢測、機器人手術、精準醫療、創新醫材等最新醫療科技，守護民眾健康。

台北醫學大學暨醫療體系發布新聞稿指出，今年結合1校6院特色，以「精準醫療．智慧創新」為主軸參展，亮點包含即將落成啟用的雙和生醫園區與北醫生醫加速器。

此外還有北醫附醫的椎穩強脊椎穩定系統、萬芳醫院的洗腎瘻管狹窄偵測器、雙和醫院的仿生肺組織晶片，以及新國民醫院的脊椎內視鏡手術訓練中心、台北癌症中心的癌症精準醫學，以及台北神經醫學中心的羅莎機器人手術系統。

其中萬芳醫院的洗腎動靜脈瘻管狹窄偵測器為全台首創，運用AI人工智慧結合聲音頻率，只要短短20秒，就能判斷洗腎患者是否發生靜脈瘻管狹窄，可即時守護洗腎病患的血管生命線，此研發獲得國家新創獎，期盼上市之後造福洗腎病友。

長庚醫院規劃4大主題區，包括「尖端科技特色醫療」、「全方位智慧醫院」、「創新研發成果」及「社會公益及榮耀展現」，除了展示機器手臂、微創醫療技術，也開放民眾體驗遠距醫療工作車及行動遠距診療箱，可望藉此提供全時段、多專科的遠距會診服務，落實偏鄉地區「醫療平權」。

新光醫院展出今年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，特地導入的無擾式數據感測器，不僅能透過熱影像溫度偵測病患體溫，利用生理雷達偵測呼吸心律和心跳，也能透過雙向視訊鏡頭進行視訊問診及探病，確保醫護人員安全，透過零接觸全面強化防疫管理。

肺癌連續10年蟬聯國人10大癌症死因首位，由於初期多無症狀，透過X光發現時大多已超過1公分、有轉移風險，雖有低劑量肺部電腦斷層（LDCT）可早期篩檢，但小於1公分的肺結節在判讀上耗時費力，國泰醫院研發「肺結節偵測AI-低劑量電腦斷層掃描（LDCT）偵測系統」，可於20秒內評估肺結節風險程度，此次特地展出這項技術盼持續提升醫療品質造福病人。