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鐵道局闖禍害台鐵復興號脫節 交通部也要罰
台鐵昨天上午發生鋼軌樁斷裂，砸到太魯閣號機車頭，交通部長王國材怒拔工務處長和段長。結果晚間，又發生復興號三、四節車廂脫節。經查，是異物入侵，且闖禍者是鐵道局。對此，交通部表示，已在調查，結果出爐後也會懲處鐵道局失職人員與承包廠商。
昨天晚間八時許，台鐵611車次復興號北上快到鳳林的路上，第三第四節車廂脫節。對於脫節原因，台鐵說，研判是異物撞擊所致。經查，有鐵板入侵車輛界線，而該工程由鐵道局代辦。鳳林工務分駐所會同鐵道局人員檢查鳳林~萬榮站間路線，發現K34+700處鐵道局代辦「台鐵南平至萬榮雙軌化土建及電車線工程」東線施工圍籬鐵板鬆脫，初步研判該鐵板入侵車輛界線撞及611次車第三車與第四車間連結器解鎖拉桿導致列車分離。台鐵說，已協請鐵道局加強鐵路沿線工程檢視及督導，共維行車安全。
實際上，這已經不是第一次鐵道局的失誤導致台鐵發生行車事件。上月23日，鐵道局一輛貨車因為煞車失靈「倒退嚕」，車尾侵入軌道淨空區域，所幸瞭望員即時發現，阻擋即將通過的區間車。事後鐵道局坦承，該疏失是人為疏失。
由於昨天上午鋼軌樁斷裂事件發生後，王國材就指示換掉工務處長和段長，對於鐵道局釀禍卻不見拔官，引發台鐵人員不滿。台灣鐵路企業工會操早就發布快訊表示，直指「黑狗偷吃、白狗受罪」，希望王國材說明，要不要拔鐵道局的官，不要老是讓台鐵背黑鍋。
交通部表示，有關12月1日發生的第611次復興號事件與11月23日發生的台南地下化工程的施工吊卡剎車失靈、侵入鐵路淨空事件，交通部已在調查，調查結果出爐後也會懲處鐵道局失職人員與承包廠商。
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