全聯熱銷「天然系蘋果生薑洗髮精」真的好神？網友大讚：吃完火鍋頭髮竟然還是香的！

下班後開心和朋友聚餐，吃火鍋、啖燒烤，大快朵頤，但聚餐後頭髮全是油煙異味，恨不得馬上洗頭去除味道！這樣的經驗你是否也有過?近來消費者發現，使用日本爆紅的Hair Recipe髪の料理天然系蘋果生薑洗髮精洗頭，吃完火鍋後頭髮竟然還是香的！而且這款洗髮精在全聯超市就能買到，實在太方便了！

▲使用日本爆紅的Hair Recipe髪の料理天然系蘋果生薑洗髮精洗頭，吃完火鍋後頭髮竟然還是香的！ 圖／Dean Wu 提供

▲Hair Recipe髪の料理洗髮精在台灣相當熱銷，近期新升級的蘋果生薑洗髮精上市後引發網友熱烈討論。 圖／截取自《我愛全聯-好物老實説》

日本Hair Recipe髪の料理洗髮精是日本樂天銷售No.1的常勝軍，引進台灣後造成兩年內超熱賣千萬瓶的佳績。近期新升級的蘋果生薑洗髮精上市後引發消費者熱烈討論，有網友試用後在網路社團中表示：「天氣冷就是從裡到外都要薑……洗完不會斷一堆頭髮~梳頭髮時特別有感覺」，吸引其他愛用者紛紛回應：「這個洗完不會有薑味，會有少女蘋果香」、「每次洗完都覺得好香好柔好幸福」、「洗完髮根很蓬鬆，香味也很持久，吃完火鍋也不會有油膩感」、「原本毛躁的頭髮竟然乖乖聽話了」……。

日本Hair Recipe髪の料理洗髮精由日本營養學家與美髮專家秉持用天然食材水果養髮的理念匠心研發，屢屢在全聯社團創下超高討論度，榮登全聯消費者熱推的「最高空瓶賞」，每罐洗髮精都用到凹又空，而且還會不斷回購。

▲日本Hair Recipe髪の料理洗髮精榮登全聯消費者熱推的「最高空瓶賞」。 圖／Dean Wu 提供

而其中賣得超好的蘋果生薑系列近期推出新升級版，包裝、成分一次升級，除了原本修護髮質的功能，新配方更多了養護頭皮功能。透過每次洗頭，就能為頭髮注入養分，藉由蘋果的維他命A、維他命C達到深層滋潤、髮質修護的效果，生薑含天然抗氧化物，對於改善受損髮質、強韌髮根、防斷髮很有幫助。

▲新升級的蘋果生薑系列除了修護髮質，更多了養護頭皮功能。 圖／Dean Wu 提供

加上由營養學家千次調配的維生素E原、抗氧化氨基酸、蜂蜜x石榴黃金營養配方，簡直就像為頭髮打造米其林級料理，全方位補充天然營養精華，難怪洗完後不僅秀髮亮麗滑順、自帶天使光圈，連頭皮都覺得好清爽舒服！而且還聞得到淡雅甜美的蘋果香氣，完全沒有生薑味，洗完頭就像做完天然香氛SPA超療癒。

▲12/16前於全聯購買髪の料理洗髮精滿349元可再折30元。 圖／Dean Wu 提供

以前網友想買這款日本「大人氣」洗髮精，必須請人從日本代購或是上網購買，現在只要在全聯福利中心就能買到！想要「從頭開始」過個溫暖冬季，轉身散發清新蘋果香，敬請把握品牌最後倒數一波優惠：12/16前於全聯購買髪の料理洗髮精滿349元可再折30元，使用全聯振興福利金單筆滿千還可獲贈500福利點，真的超級划算！反正你早晚都要買，趁優惠期間入手才是聰明消費。