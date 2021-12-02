冬天急性腦中風好發期 為恭團隊抽取12公分血栓救人
近來天氣冷颼颼，急性腦中風好發期，一名83歲吳姓老婦日前中午用餐後突然倒下，苗栗縣頭份市為恭醫院啟動急性腦中風治療機制，先注射血栓溶解劑，再與雙和醫院團隊3個小時抽取腦動脈12公分的血栓，老婦人清醒後，逐漸復健進步中。
吳老婦人有冠心症、心房顫動、高血壓、高血脂病史，平日有服用抗血小板劑保栓通，她日前日中午用餐後突然倒下，意識模糊、口齒不清、眼睛往右看，左側手腳都無法動彈，為恭急診室收治，神經內科主任朱清華、醫師卓筱善評估後，診斷是腦部大血管阻塞，電腦斷層血管攝影呈現右側頸總動脈大血管都有血栓，無血流通過。
醫師在老婦人發病2小時內注射血栓溶解劑治療，為恭、雙和醫院團隊進行腦動脈取栓治療抽吸術，抽取12公分的血栓，手術時間約3小時，由於腦血栓清除迅速，她清醒後能講話，眼球轉動靈活，左側癱瘓的手腳目前在復健進步中。
朱清華說，冬天氣溫驟降，溫差過大導致血管收縮，引發血壓的變化，尤其是腦血管、心血管疾病高危險患者，有高血壓、糖尿病、高血脂的3高年長的長輩，及肥胖、缺乏運動等族群，一定要做好保暖措施，以免造成血壓升高，誘發中風及心臟病之急性發作。
中風判斷口訣「微笑，舉手，說你好，時間」，大血管中風需加上動眼測試，並把握血栓溶解劑3小時，腦動脈取栓時間含前循環8小時，後循環24小時的黃金搶救期，如果有中風徵兆發生，記住時間點並盡快送醫，會有較好的恢復機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言