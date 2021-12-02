冬天急性腦中風好發期 為恭團隊抽取12公分血栓救人

近來天氣冷颼颼，急性腦中風好發期，一名83歲吳姓老婦日前中午用餐後突然倒下，苗栗縣頭份市為恭醫院啟動急性腦中風治療機制，先注射血栓溶解劑，再與雙和醫院團隊3個小時抽取腦動脈12公分的血栓，老婦人清醒後，逐漸復健進步中。

吳老婦人有冠心症、心房顫動、高血壓、高血脂病史，平日有服用抗血小板劑保栓通，她日前日中午用餐後突然倒下，意識模糊、口齒不清、眼睛往右看，左側手腳都無法動彈，為恭急診室收治，神經內科主任朱清華、醫師卓筱善評估後，診斷是腦部大血管阻塞，電腦斷層血管攝影呈現右側頸總動脈大血管都有血栓，無血流通過。

醫師在老婦人發病2小時內注射血栓溶解劑治療，為恭、雙和醫院團隊進行腦動脈取栓治療抽吸術，抽取12公分的血栓，手術時間約3小時，由於腦血栓清除迅速，她清醒後能講話，眼球轉動靈活，左側癱瘓的手腳目前在復健進步中。

朱清華說，冬天氣溫驟降，溫差過大導致血管收縮，引發血壓的變化，尤其是腦血管、心血管疾病高危險患者，有高血壓、糖尿病、高血脂的3高年長的長輩，及肥胖、缺乏運動等族群，一定要做好保暖措施，以免造成血壓升高，誘發中風及心臟病之急性發作。