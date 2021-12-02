急診是社區疫情雷達！台大醫院開發多層次地理資訊系統

當疫情來襲，各大醫院急診通常最早察覺。台大醫院與台大地理系合作，結合地理資訊系統及醫院就醫紀錄，嘗試建立兼顧時間與空間、症候群與病原體的多層次分析，得到極具應用潛力的成果。「主動式急診多層次感染症地理資訊系統」可精準定位上呼吸道或腸胃道傳染病的群聚，並密切追蹤疫情的擴散走勢，有助醫院及政府部門掌握傳染病防治得先機。

台大醫院今天召開視訊線上記者會，說明這個由醫院教學部主任盛望徽、急診醫學部教授暨李建璋、台灣大學地理環境資源學系教授溫在弘合作執行的科學防疫計畫。

溫在弘表示，這套系統希望達成的目標，是當偵測到急診流量異常，可主動根據病患臨床症狀、病原體診斷、發病時間、居住地點等資訊，在還來不及做疫調之前，就偵測到區域的傳染病群聚或傳播特徵，未來甚至可結合人流車流的動態資訊，追蹤感染來源或預測傳播走勢。

李建璋表示，過去監測傳染病主要是「被動監測」為主，仰賴前線醫師警覺通報，再由衛生單位回溯疫調，很可能有時間延遲，錯失早期阻斷疫情擴散的時機。這次採用2018年整年台大醫院呼吸道與腸胃道症候群的歷史資料來試跑，下一步將研發針對當前疫情來主動監測分析系統，希望能具備前瞻預測能力。