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阿里山清晨超低溫！不減遊客出遊興致 周末民宿旅館爆滿

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山氣象站今天凌晨5時許，出現全台第二低溫0.4℃，但本周末山區遊客人數仍未見減少，旅館民宿訂房率接近百分百。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣阿里山氣象站今天凌晨5時許，出現全台第二低溫0.4℃，但本周末山區遊客人數仍未見減少，旅館民宿訂房率接近百分百。記者莊祖銘／攝影

嘉義阿里山氣象站今天凌晨5時許，出現全台第二低溫0.4度C，嘉義市氣象站同時間也測得12度低溫，專家解釋這導因於輻射冷卻效應；僅管溫度驟降，但絲毫不減民眾出遊興致，旅館業者說，周末阿里山地區民宿飯店住房率仍逾9成、近客滿。

嘉義縣阿里山氣象站今天凌晨5時49分測得0.4℃，是全台第2低溫，氣象站主任朱瑞鼎說，除與海拔高度有關外，阿里山常見的山谷風也導致阿里山地區常見低溫；無獨有偶，嘉義市氣象站氣象站今凌晨5時也測得12.5℃低溫。

嘉義高中地球科學老師黃冠夫說，台灣冬天最低溫常出現在淡水或嘉義，淡水低溫是因為其位處台灣最西北處，大陸冷氣團常由此入；嘉義市低溫則導因於輻射冷卻效應，嘉南平原是全台面積最大平原，四周無山體或高樓層遮蔽物，加上昨晚晴朗無雲，加速地表散熱。

儘管嘉義地區溫度低，但也絲毫不影響遊客出遊興致，旅館業者、嘉義縣旅館同業公會理事長陳昆茂說，周末阿里山地區在國旅券的推波助瀾下，住房率接近百分百，禮拜五近9成，六日則全部客滿。他統計約5成以上使用國旅券。

陳昆茂說今年山地氣溫較往年低，若寒流挾帶水氣，阿里山地區很高機率會下雪，僅管阿里山上下雪已是10餘年前，但他回憶當時逢櫻花季，落英繽紛別有一番景緻，也期待此次報復性國旅能帶動新一波商機。

嘉義縣阿里山氣象站今天凌晨5時許，出現全台第二低溫0.4℃，但本周末山區遊客人數仍未見減少，旅館民宿訂房率接近百分百。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣阿里山氣象站今天凌晨5時許，出現全台第二低溫0.4℃，但本周末山區遊客人數仍未見減少，旅館民宿訂房率接近百分百。記者莊祖銘／攝影

嘉義 阿里山 低溫

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