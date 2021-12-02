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JAK抑制劑恐增心血管風險 食藥署將啟動評估

中央社 / 台北2日電

治療類風濕性關節炎、異位性皮膚炎等疾病的JAK抑制劑藥品，因可能增加心臟病甚至死亡風險，衛福部食藥署將啟動臨床效益與安全性再評估，是否跟進美國列為較後線的用藥。

JAK是一種傳遞發炎反應的激酶，而JAK抑制劑則是小分子口服標靶藥物，可抑制人體內的JAK生成，使發炎反應下降，是治療類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、異位性皮膚炎等疾病較新的選擇。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長洪國登近日告訴中央社記者，美國臨床試驗發現，JAK抑制劑藥品可能增加心臟病、中風、癌症、血栓甚至死亡風險。

美國食品暨藥物管理局（FDA）於9月曾發布警訊，將JAK抑制劑藥品使用範圍限縮，當病人使用1種以上藥物療效不佳或無法耐受時才使用，同時也要加註警語。

洪國登說，目前國內有8張JAK抑制劑藥品許可證，因應美國FDA新制，食藥署也將啟動臨床效益與安全性再評估，近日發文給醫界與藥界，希望於今年底之前提供此類藥品的臨床使用狀況與建議，待彙整後會進行整體評估，是否跟進美國列為後線用藥。

長庚醫院北院區藥物過敏中心主任鐘文宏指出，傳統免疫抑制劑可能有肝腎毒性或致白血球低下的副作用，而JAK抑制劑藥物是新一代的非類固醇免疫抑制劑，相較之下毒性較低。

鐘文宏表示，JAK抑制劑藥物在風濕免疫科與皮膚科使用範圍廣泛，如異位性皮膚炎、乾癬性關節炎、類風濕性關節炎、俗稱「鬼剃頭」的圓禿，甚至打疫苗後引發免疫風暴產生掉髮，無藥可用時，都可使用JAK抑制劑治療。

「只要是藥就有副作用」，鐘文宏說，經追蹤發現JAK抑制劑可能增加心臟相關事件風險，他也確實曾收治在病人在用藥後小中風復發，但整體觀察國內狀況，未發現用藥後增加心血管疾病風險；另有部分患者則是用藥後帶狀皰疹復發。

鐘文宏說，JAK抑制劑目前不算第一線用藥，通常是類固醇或其他傳統免疫抑制劑無效才考慮使用，且若一般人用藥不須太擔心，但若年長者或者有心臟病或中風病史者，務必要規律追蹤並穩定服藥控制病況，並斟酌使用JAK抑制劑。

類風濕性關節炎 美國 中風

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