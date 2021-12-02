展望會發起「紅包傳愛」助孩子成為更好的大人

新的一年將至，為幫助台灣經濟弱勢家庭孩子順利求學、健康長大，累積逐夢的勇氣與能力，台灣世界展望會連續6年於歲末年終發起「紅包傳愛」行動，今年以「讓孩子成為更好的大人」為主題，邀請知名主持人Lulu黃路梓茵代言，實地探訪展望會長期關懷的兒童及家庭。Lulu的妹妹、插畫家路馬力也負責設計紅包袋，姊妹倆一同呼籲大眾為台灣兒童募集助學、健康、平安、希望的紅包，投入展望會的助學金、營養扶助金、特況家庭扶助金、家庭生計與青少年培力方案。

根據行政院主計總處公布的2020年「家庭收支調查」，2020年前20%收入最高的家庭所得是最低20%家庭的6.13倍，貧富差距連續4年創下差距新高。2021年中，台灣社會遭遇疫情衝擊，讓經濟弱勢家庭面臨的困境雪上加霜，更難以翻身。

今年展望會紅包傳愛活動主題為「讓孩子成為更好的大人」，Lulu憶起小學畢業紀念冊寫上的志願，「我不是寫當醫生或老師，而是寫『我想成為明日之星』」雖然有些莞爾，如今的Lulu確實成為明星，她表示自己從小就喜歡表演，也很幸運有家人支持，讓她能朝著童年想成為的大人模樣前進，但有些孩子成長過程面臨更多挑戰，需要大家的支持，幫助他們在追尋夢想的路上不要放棄。

今年「紅包傳愛」是Lulu和妹妹路馬力首度合作的公益活動，路馬力特別設計4款紅包袋，作為捐款滿額贈禮，透過「馬力說（Marytell Fairytale）」的插畫角色，將孩子在平安、希望、助學、健康四個面向的需要，串連成完整的故事，邀請大眾與台灣世界展望會一同踏上愛心之路幫助孩子們。