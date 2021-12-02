高齡求診後背痛位居第二 北醫附醫引系統減少二次開刀

台灣邁入高齡化社會，脊椎疾病發生率也隨之上升，據統計，後背痛已經成為台灣民眾求診原因第二名。許多有後背痛困擾的病人，會接受脊椎融合手術治療，但其中卻有13％的病人需要接受第二次手術。北醫附醫脊椎骨科團隊設計「椎穩強脊椎穩定系統」，降低患者需要二次開刀的機會。

台北醫學大學附設醫院骨科部脊椎骨科主任吳孟晃表示，後背痛大多與脊椎病變有關，而所有脊椎病變中最難纏的就是「鄰近節段病變」，因為有13％需要接受第二次脊椎手術的病人中，有一半是發生「鄰近節段病變」。

吳孟晃表示，鄰近節段病變發生率高達40%，大多好發於糖尿病、體重過重、椎間盤退化病變、駝背或肌肉萎縮以及接受脊椎長節段融合手術的病人身上，嚴重時會引發疼痛並導致神經壓迫，需要手術才能改善。

吳孟晃表示，市面上雖然有避免鄰近節病變發生的相關醫材，但使用上需要進行開放性手術且使用後再次手術機率高，加上費用昂貴，所以不是每一位病人都適合。因此，北醫附醫脊椎骨科團隊，設計出「椎穩強脊椎穩定系統」，利用微創手術將脊椎脊突緩衝繞帶置入病人脊椎手術患處，除了可以提升脊椎融合手術的效果，也可以大幅降低鄰近節病變發生的風險為原本的50％以下。

臺北醫學大學附設醫院院長邱仲峯表示，醫院專注於跨領域創新，由骨科及新創團隊共同研發推出的椎穩強脊椎穩定系統，可以帶給脊椎手術病患更優質的預後生活。

邱仲峯表示，北醫附醫也積極精進癌症醫療，北醫附醫精緻型質子治療中心預計於明年上線，將成為全台第一個座落於都會區的質子治療系統。