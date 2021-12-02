快訊

好幸運！9-10月發票中獎清冊出爐 只花8元就成千萬富翁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯勸首推微型補助專案 助在地社團服務發芽

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
聯合勸募今舉辦「愛心定存」記者會，由演員謝盈萱（左二）擔任愛心大使。記者葉冠妤/攝影
聯合勸募今舉辦「愛心定存」記者會，由演員謝盈萱（左二）擔任愛心大使。記者葉冠妤/攝影

面對疫情挑戰，聯合勸募因有捐款人的信任，才不讓服務中斷，然聯勸今年收到申請計畫案總需求破5億元，比去年增加了20%，顯見疫情對中小型社團衝擊大。除了持續募款，聯勸今年更首度推出「幸福發芽微型扶植補助專案」，提供微型社福團體申請經費，期待讓服務遍地發芽、開花。聯勸也呼籲民眾定期定額捐款，藉由不間斷的愛，建立更穩固的支持系統，讓每個需要幫助的人，不只今天，明天也能充滿希望。

演員謝盈萱今擔任聯合勸募愛心大使，鼓勵大家一起定期定額捐助，透過聯勸的專業評估、資源分配，將愛心作用發揮至極大化。她認為，只要願意行動，每個人的影響力都可以大大改變這個世界，持續地做，才能讓改變發生。

聯合勸募理事長鄭信真表示，即將邁入第30個年頭的聯勸，今年提出創舉，推動「幸福發芽微型扶植補助專案」，開放讓經費在千萬元以下的在地微型社團也能申請聯勸經費。他解釋，過往要申請聯勸專案經費，需經過繁複的計畫提報、審核，對於人數、經費都很微少的社團來說，門檻過高，微型補助專案特別簡化流程，不用再寫厚厚的計畫書，為的就是要讓小社團也能申請到經費，協助微型社團慢慢茁壯，繼續深耕在地。

他指出，今年預計補助100個微型團體，每一個團體補助15萬元，申請已截止，總共吸引到171個微型社團申請，服務類型多元，包括社區發展協會、健康促進社團等，都是聯勸過去較少接觸到的類型，預計年底公布錄取名單。

而據統計，聯勸今年收到的申請計畫總共472件，申請需求總額突破5億元，對照去年的4億2千多萬元，經費需求增加了20%，顯見疫情對中小型社團衝擊大。

今天記者會上的宣傳影片，則傳達出對明日的期待，讓人獲得繼續努力的力量，聯合勸募與拍攝團隊透過實地了解不同助人現場的需求，傾聽他們對於長期穩定支持的期待，共同打造的影像呈現，呼籲大眾以定期小額的捐款，讓課輔班的孩子可以期待明天下課後，繼續有人陪伴；獨居的長輩可以不用煩惱明天的三餐是否有著落；身心障礙的朋友，可以學習一技之長。聯合勸募強調不間斷的愛，能建立更好更穩固的支持系統，不只今天，讓每個需要幫助的弱勢朋友，明天都充滿希望。

即日起至明年2月，只要月捐500元持續12個月，或單筆捐款滿6000元給聯合勸募，就可獲得為虎年專屬製作的「虎剋傳染」禮物組，陪你一起見證更好的明天。

捐款 疫情 愛心

延伸閱讀

連方念華都招架不住！認了訪問黃秋生「確實有點挫折」

黃秋生尋回失蹤愛女 「四樓的天堂」結局吸52萬人全哭翻

從天王Rain到「俗女」謝盈萱都能駕馭！真正百搭的珠寶

「俗女2」紅到海外！陳嘉玲「文森佐」齊名獲特別賞

相關新聞

超幸運！花8元買螢光筆 爽中統一發票特別獎1千萬

超幸運！110年9-10月期統一發票今年11月25日開獎，國稅局屏東分局指出，屏東縣開出統一發票特別獎1千萬，這名幸運兒...

元旦連假台鐵已售逾21萬張票 EMU3000只剩商務艙

明年元旦有3天連假，台鐵今天起開放訂票。台鐵局表示，截至今天上午9時止，售出21萬8728張訂票，其中EMU3000型城...

眼口乾澀拉警報 全台約80萬人罹患乾燥症

30多歲的何小姐，有全身性紅斑狼瘡家族史，她經常感覺眼睛有異物感，嘴角也經常乾裂，吃東西時常常難以吞嚥，對於眼乾、口乾的症狀，也並不以為意。求子心切的她，目前最大的心願，就是再生一個二寶。

免於戳鼻子酷刑 檢測新冠病毒「吐口水」未來也能行

要將原子筆粗的篩檢棒，戳進鼻腔八公分，直抵咽喉採檢黏膜組織，許多人一想到要做PCR核酸篩檢，就頭皮發麻，如因工作緣故，持...

復興號脫節原因找到了！受異物撞擊 闖禍者竟是鐵道局

台鐵昨晚傳出列車脫節。611車次復興號北上快到鳳林的路上，第三第四節車廂脫節。對於脫節原因，台鐵說，研判是異物撞擊所致。...

高齡求診後背痛位居第二 北醫附醫引系統減少二次開刀

台灣邁入高齡化社會，脊椎疾病發生率也隨之上升，據統計，後背痛已經成為台灣民眾求診原因第二名。許多有後背痛困擾的病人，會接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。