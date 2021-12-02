聯勸首推微型補助專案 助在地社團服務發芽

面對疫情挑戰，聯合勸募因有捐款人的信任，才不讓服務中斷，然聯勸今年收到申請計畫案總需求破5億元，比去年增加了20%，顯見疫情對中小型社團衝擊大。除了持續募款，聯勸今年更首度推出「幸福發芽微型扶植補助專案」，提供微型社福團體申請經費，期待讓服務遍地發芽、開花。聯勸也呼籲民眾定期定額捐款，藉由不間斷的愛，建立更穩固的支持系統，讓每個需要幫助的人，不只今天，明天也能充滿希望。

演員謝盈萱今擔任聯合勸募愛心大使，鼓勵大家一起定期定額捐助，透過聯勸的專業評估、資源分配，將愛心作用發揮至極大化。她認為，只要願意行動，每個人的影響力都可以大大改變這個世界，持續地做，才能讓改變發生。

聯合勸募理事長鄭信真表示，即將邁入第30個年頭的聯勸，今年提出創舉，推動「幸福發芽微型扶植補助專案」，開放讓經費在千萬元以下的在地微型社團也能申請聯勸經費。他解釋，過往要申請聯勸專案經費，需經過繁複的計畫提報、審核，對於人數、經費都很微少的社團來說，門檻過高，微型補助專案特別簡化流程，不用再寫厚厚的計畫書，為的就是要讓小社團也能申請到經費，協助微型社團慢慢茁壯，繼續深耕在地。

他指出，今年預計補助100個微型團體，每一個團體補助15萬元，申請已截止，總共吸引到171個微型社團申請，服務類型多元，包括社區發展協會、健康促進社團等，都是聯勸過去較少接觸到的類型，預計年底公布錄取名單。

而據統計，聯勸今年收到的申請計畫總共472件，申請需求總額突破5億元，對照去年的4億2千多萬元，經費需求增加了20%，顯見疫情對中小型社團衝擊大。

今天記者會上的宣傳影片，則傳達出對明日的期待，讓人獲得繼續努力的力量，聯合勸募與拍攝團隊透過實地了解不同助人現場的需求，傾聽他們對於長期穩定支持的期待，共同打造的影像呈現，呼籲大眾以定期小額的捐款，讓課輔班的孩子可以期待明天下課後，繼續有人陪伴；獨居的長輩可以不用煩惱明天的三餐是否有著落；身心障礙的朋友，可以學習一技之長。聯合勸募強調不間斷的愛，能建立更好更穩固的支持系統，不只今天，讓每個需要幫助的弱勢朋友，明天都充滿希望。

即日起至明年2月，只要月捐500元持續12個月，或單筆捐款滿6000元給聯合勸募，就可獲得為虎年專屬製作的「虎剋傳染」禮物組，陪你一起見證更好的明天。