500趴2021本周末登場！Coopers澳洲百年精釀啤酒首次出攤超吸睛

去年讓數萬人擠爆台北101水舞廣場、全台最盛大的超質感戶外派對「500趴」，在今年12月3～5日再度登場，今年不僅時間拉長、場地變大，整體出攤品牌更厲害，包括二度出攤的世界名廚江振誠，再度帶著RAW將於12月4、5日連續出攤，還有超多世界冠軍、星級飯店、人氣美食出攤；藝人演出同樣吸睛，包括艾怡良、茄子蛋、告五人與盧廣仲，三天分別現身開唱，而500趴共同協辦單位PChome旗下的「PChomeX 家好選物」也推出好評不斷的澳洲百年精釀Coopers庫珀啤酒參與。

獲得國際啤酒大賽金牌 Coopers庫珀啤酒高人氣出攤 圖／PC Home 提供

來自澳洲的Coopers庫珀啤酒，擁有超過150年歷史的家釀啤酒廠，也是道地澳大利亞精釀啤酒，與大量生產的商業啤酒不同，Coopers庫珀啤酒強調品質、風格與香氣的釀造技藝，採用獨特的類香檳發酵技術，以及高成本麥芽、啤酒花釀造，裝罐前再添加小量的酵母，讓啤酒持續二次發酵，氣泡與風味更豐富滑順，綿密氣泡有濃郁麥香

絕佳品質也獲得國際獎項肯定，特別推薦的「Pale Ale淡艾爾精釀啤酒4.5%」，獲得2021澳洲國際啤酒大賽金獎，有著果香、花香與淡淡啤酒花等風味交錯平衡的艾爾啤酒，另款獲得銀牌的「Sparkling Ale氣泡淡艾爾精釀啤酒5.8%」，以大膽麥芽啤酒風味，滿足許多品酒者。

飲用前也有小撇步，先讓瓶子滾動一下，讓酵母沉澱物充分混合，經由這步驟而增添更多風味，享受精釀的絕妙口感。

Coopers系列活動專屬「500趴」 黑啤Hour暢飲 圖／PC Home 提供

以精準的眼光網羅美食，讓生活隨時都有新樂趣的「PChomeX 家好選物」，在500趴推出「Coopers Cool Bar」，以木作Bar檯，訴說澳洲與啤酒釀造的意象，展現Coopers百年堅持傳統家釀的精神。

現場還有過關率100%的俄羅斯轉盤闖關活動、「Coopers啤酒單人套餐（搭贈麻膳堂花生）NT$150」、「Coopers任選三入同歡組 NT$250」等。還特別推出以瓶換瓶的「黑啤 Hour」限定快閃活動，讓熱愛啤酒的朋友，二小時內悠閒暢飲「Coopers經典英式精釀黑啤酒」，用濃郁麥香與黑巧克力香，開啟微醺時光。

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嘉義名店「桃城雞排」創新吃法 名店「麻膳堂」水餃0失敗率

若無法前來實際參與500趴，也可前往JASONS Market Place、微風超市等，購買Coopers啤酒及其他家好選物系列，保證不踩雷，用美食打造美好日常。

「PChomeX 家好選物」精選來自嘉義的桃城雞排，是超過20年的排隊炸物名店，更得過嘉義百大的當紅品牌。美式薄皮雞腿塊採用嫩雞腿肉，口感比雞胸肉更加厚實多汁；台式無骨鹽酥雞每塊都是去骨雞肉，肉塊飽滿，尺寸比一般鹽酥雞還大，一口咬下更添滿足感。

另有創新吃法，融合台、美、韓等經典炸雞特色，首創DIY醬拌方式的「紫蘇梅醬爆拌拌雞」及「蜂蜜芥末醬爆拌拌雞」，先炸後拌，調出最愛的好味道。紫蘇梅醬微甜中帶點酸的鹹香味，蜂蜜芥末醬甜而不膩引發微嗆辣味，回家只要簡易氣炸烹調，醬汁拌上肉汁飽滿的雞腿塊，味覺、嗅覺都能被大大滿足，再搭配Coopers啤酒，釋放工作壓力的最佳組合。

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另也推薦麻膳堂水餃，以招牌煎餃重新調整肥瘦比例，推出「麻辣豬肉、玉子韭菜、韭黃豬肉」3種口味的冷凍即食水餃，滾水煮5分鐘即可享用。內餡中鮮甜蔬菜帶來加倍的豬肉油脂香氣，皮薄肉多的特級鮮味，製作成「冰花煎餃」零失敗。

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今年的500趴以「Better me Better Life 更好的自己，更好的生活」為主題，而多碰杯、常碰面，也是Coopers庫珀啤酒希望讓大家感受來自澳洲的黃金浪湧，在疫情之後，讓我們一起用質感好物，享受更美好的生活吧。

了解更多Coopers：https://bit.ly/3xEhIhY

了解更多桃城雞排：https://bit.ly/2ZJRVsi

了解更多麻膳堂水餃：https://bit.ly/3xGPbrZ