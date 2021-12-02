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醫療科技展秀肌肉 北醫大明年啟動「雙和生醫園區」

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
雙和生醫園區結合醫學大學、醫學中心及生醫產業三位一體Bio-Cluster的概念。圖／北醫大提供
雙和生醫園區結合醫學大學、醫學中心及生醫產業三位一體Bio-Cluster的概念。圖／北醫大提供

台北醫學大學今年以「精準醫療 智慧創新」為主軸，參與台灣醫療科技展。同步宣布，2022年將啟用北醫「雙和生醫園區」，結合全台首創的大學生醫加速器，將是全國唯一擁有醫學大學、醫學中心及生醫產業「三位一體」的生醫園區。

台北醫學大學事業發展處、產業鏈結中心主任洪龍賢表示，雙和生醫園區包含北醫大部分學院、雙和醫院，以及園區內有六層樓開放讓生技業者進駐，將成為屬於台灣的生醫廊道。

洪龍賢表示，北醫大發展快速，需要更多的空間提供教學，因此人文暨社會科學院、管理學院、公衛學院、醫學科技學院、醫學工程學院未來將移至「雙和醫院B基地大樓」，也就是雙和生醫園區。

由於緊鄰雙和醫院，學生也能與臨床保持緊密的關係，不過，為了讓醫療發揮更大的效應，引進國外生醫廊帶的概念，希望能從學術、臨床等面向，協助台灣的生技產業發展。開放招商，讓生醫產業的廠商進駐。

洪龍賢表示，招商的對象並沒有太多的限制，唯一的條件是必須要與學校或是醫院合作，才能進駐。目前有意進駐的廠商，包含有顯示卡、牛樟芝、電腦產業等。

台北醫學大學校長林建煌表示，雙和生醫園區結合醫學大學、醫學中心及生醫產業三位一體Bio-Cluster的概念，這個模式在國外已非常多，例如波士頓生醫廊帶、矽谷及加州 State route 101、荷蘭萊登生技園區等，未來雙和生園區將鏈結北醫大基礎研究與臨床資源，聚焦特色領域，提供創新研發、臨床驗證、市場拓展、國際行銷等資源等一站式服務，幫助企業開拓市場，與國際接軌。

台北醫學大學事業發展處、產業鏈結中心主任洪龍賢表示，雙和生醫園區包含北醫大部分學院、雙和醫院，以及園區內有六層樓開放讓生技業者進駐，將成為屬於台灣的生醫廊道。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學事業發展處、產業鏈結中心主任洪龍賢表示，雙和生醫園區包含北醫大部分學院、雙和醫院，以及園區內有六層樓開放讓生技業者進駐，將成為屬於台灣的生醫廊道。記者陳雨鑫／攝影

北醫大 生技

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