聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦捧厚厚千元大鈔進診間...醫嚇歪「不能收錢」 超反轉真相曝光
北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰發文表示，日前看診時一名婦人將裝滿厚厚千元大鈔的信封放在他桌上，蘇一峰趕緊告知醫院不能收錢，沒想到超暖真相曝光後，讓大批網友狂讚「善的循環」。
醫師蘇一峰今（2）日在臉書PO文分享，一名慈祥的婦女進入診間後，將一包厚厚的信封放在他桌上，蘇一峰連忙表示「我們公立醫院不能收錢喔」，婦人解釋「我是想要捐款幫助covid感染者後續肺纖維化的治療...這裡是15萬」。
蘇一峰得知真相後，鬆了一口氣，告訴對方可到1樓大廳的社工櫃檯辦理，並再次詢問「15萬真的很多！你確定嗎...」婦人回覆，「我能力有限，只能捐贈15萬，我自己也感染covid痊癒，想幫幫其他感染者」。
婦人超暖心的舉動，讓蘇醫師直呼「非常謝謝您的愛心」，文章曝光後，也引來網友大讚「善的循環」、「好心有好報」、「正向的力量」、「好有愛」、「感謝阿姨善心，感謝蘇醫師起這個頭」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言