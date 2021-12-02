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婦捧厚厚千元大鈔進診間...醫嚇歪「不能收錢」 超反轉真相曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師蘇一峰發文表示，日前看診時一名婦人將裝滿厚厚千元大鈔的信封放在他桌上。圖／翻攝自蘇一峰臉書
醫師蘇一峰發文表示，日前看診時一名婦人將裝滿厚厚千元大鈔的信封放在他桌上。圖／翻攝自蘇一峰臉書

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰發文表示，日前看診時一名婦人將裝滿厚厚千元大鈔的信封放在他桌上，蘇一峰趕緊告知醫院不能收錢，沒想到超暖真相曝光後，讓大批網友狂讚「善的循環」。

醫師蘇一峰今（2）日在臉書PO文分享，一名慈祥的婦女進入診間後，將一包厚厚的信封放在他桌上，蘇一峰連忙表示「我們公立醫院不能收錢喔」，婦人解釋「我是想要捐款幫助covid感染者後續肺纖維化的治療...這裡是15萬」。

蘇一峰得知真相後，鬆了一口氣，告訴對方可到1樓大廳的社工櫃檯辦理，並再次詢問「15萬真的很多！你確定嗎...」婦人回覆，「我能力有限，只能捐贈15萬，我自己也感染covid痊癒，想幫幫其他感染者」。

婦人超暖心的舉動，讓蘇醫師直呼「非常謝謝您的愛心」，文章曝光後，也引來網友大讚「善的循環」、「好心有好報」、「正向的力量」、「好有愛」、「感謝阿姨善心，感謝蘇醫師起這個頭」。

婦人的捐款收據。圖／翻攝自蘇一峰臉書
婦人的捐款收據。圖／翻攝自蘇一峰臉書

醫師 COVID-19 新冠肺炎 捐款

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