醫療科技展今開幕 長庚醫院展出四大主題展現成果

2021台灣醫療科技展上午開幕，南港展覽館湧進許多人潮，長庚醫院連續四天安排21個場次衛教講座，第一天就有六場講座登場，院內重量級明星醫師現場衛教講解，與民眾互動，場面熱烈，大受好評。

長庚決策委員會程文俊表示，在董事長王瑞慧支持下，該醫療體系每年投入龐大經費在醫療科技發展領域，和世界先進國家接軌，對推動台灣醫療科技產業進展具有實質貢獻，更是全民之福。

長庚規畫「尖端科技特色醫療」、「全方位智慧醫院」、「創新研發成果」及「社會公益及榮耀展現」等四大主題區，以動靜態方式呈現，希望讓民眾更清楚了解長庚日新月異、不斷精進的醫療技術，也能近距離感受醫療科技進步為切身帶來的好處。

在「尖端科技特色醫療」部份，長庚以尖端科技醫療及細胞治療，呈現達文西機器手臂在各式手術應用成果，以及ROSA機器手臂在腦部和脊椎微創手術的應用，目前應用在癲癇治療。在微創醫療方面，利用3D影像科技，提供病人術前、術中及術後醫療評估，例如嘉義長庚的「術中電腦導航定位精準手術運用於三叉神經痛的射頻熱凝治療」、基隆長庚「逆行性腎臟內碎石手術」、高雄長庚﹂無痛無疤甲狀腺頭頸消融術」，以及林口、高雄長庚的淋巴水腫治療。

長庚醫院活體肝臟移植存活率領先各國，截至2021年7月，已完成超過3000例肝臟移植手術，病患存活率優於歐美日；「微菌叢植入術」利用糞便發展，治療嚴重或反覆性困難梭菌感染，已成功治療超過80例患者。

此外，長庚長期重視環境食安議題，為了讓民眾對環境汙染物有正確認知，現場準備常見民生用品，長庚檢驗醫學科提供「尿液12項重金屬檢驗套組」及「環境荷爾蒙分析」，以有趣的互動方式傳遞正確的「選」跟「用」觀念，避免塑化劑、鎘米、含鉛中藥材等危害。

「全方位智慧醫院」為長庚重要特色，現場特別展示遠距醫療工作車及行動遠距診療箱，並開放體驗。長庚醫院行政中心總執行長潘延健指出，長庚以病人的就醫流程來呈現醫院運用資訊科技的智能化服務。

長庚也長期支援離島與偏鄉醫療服務，與長庚醫科公司合作，透過資訊整合介接提供全時段、多專科遠距會診，依遠距病人疾病需求會診長庚醫師，山地離島偏鄉地區醫院可直接透過五官鏡設備，將病人的醫療影像傳送至長庚，進行診察並提供診治。

目前長庚醫院已與八家醫療院所進行合作，提供眼科、皮膚科、耳鼻喉科的遠距會診服務，迄今開設超過六百個診次，服務逾四千名病患，提供山地離島偏鄉地區民眾更完善的醫療服務，真正落實「醫療平權」。

程文俊表示，長庚醫院也獲國家新創獎肯定，2020年奪29個獎項，今年獲44項大獎，在「創新研發區」也從獲獎主題中挑選最具代表性及創新性的主題，包含4項AI技術，展示人工智慧如何協助醫師做出臨床診斷。

另外，元長庚醫師自行研發的醫材和臨床診斷方法，包括長庚今年獲國家新創獎的兩項主題：「人工智慧心電圖心臟疾病篩檢軟體」及「智能超音波篩檢輔助系統：兒童發展性髖關節發展不良」，受主辦單位邀請，特別安排於「AI醫療創新科技」主題館展出。

長庚醫院名譽主委陳昱瑞表示，長庚醫院秉持取之社會、用之社會理念，從醫療、保健、關懷三大主軸推動社會公益，每年社服基金支出約8.2億元，佔醫療收入結餘24.7%，超出法令規定的提撥金額4,9億元，本次特別展出近年來參與偏鄉醫療、關懷弱勢保護、運動醫學推廣、預防保健及健康促進的成果。