病蟲害防治找儲備植物醫師 年輕人用專業獲農民肯定
農委會推動植物醫師制度擴大在農會、改良場及試驗所，增加儲備植物醫師的能量，全台目前有78位儲備植物醫師，其中今年增加46位儲備植醫，預備明年再增加46位。這些具有高學歷又年輕的儲備植物醫師派駐到基層，如何讓農民改變以往到農藥行買農藥的習慣？儲備植醫們說，專業背景很重要，可以提供具體的防治方向，逐漸取得農民的信任，也期待植物醫師法早日立法通過，賦予更大的執業空間。
台大植物教學醫院儲備植物醫師李宗翰表示，過去農友有病蟲害防治時都會去找農會或農藥行，以前只是聊一聊有問題但沒有結果，現在農會有植醫後不只是提供關懷，可以提供專業的建議具體的方向，農民覺得幫助很大，還有政府推廣農藥減半，精準用藥的概念及導入微生物資材，友善農業等，他們到現場診斷後直接告訴農民用那一種藥劑就好，不要用多餘的農藥，降低農藥殘留被篩選出來的風險。
派駐嘉義縣中埔鄉農會的儲備植物醫師劉偉誠今年27歲，是中興大學昆蟲系碩士畢業，派駐雲林縣莿桐鄉農會的儲備植物醫師郭尚明今年29歲，具有台大植微系畢業的高學歷，都是今年4月開始輔導農民，花了半年時間和農民搏感情，提供的用藥防治方法有效後，漸漸的農民就會主動找他們。郭明尚說，農藥店的優勢是農民熟悉的感覺，但植醫除了所學是專業外，還有很多後援團隊協助，農藥行可能看到葉片生病就會直接給藥，但植醫會先診斷找出原因，避免使用多餘的農藥。
農委會動植物防疫檢疫局主祕柯榮輝說，蔡英文總統和行政院長都認為推動植物醫師法有必要，對農業很有幫助要持續積極推動。台灣是溫暖氣候氣候變遷許多病蟲害發生一直再演進，防檢局今年6月份成立植物醫師推動小組，確保植醫有執業的空間，以及學界、產界及大眾的支持，「植物醫師法」今年8月已送行政院，各部會多表支持，只有少數問題要再和業界、學界和公會溝通，基本上沒有反對。
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